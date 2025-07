Genf (www.fondscheck.de) - Syz Asset Management, ein Unternehmen der Schweizer Syz Group, hat CACEIS, eine der führenden europäischen Asset-Servicing-Gruppen, als Custodian, für die Fondsadministration und die Transfer Agency Services beauftragt, so Syz AM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...