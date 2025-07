© Foto: ARK Invest

In einem neuen Interview mit CNBC teilt Ark-CEO Cathie Wood ihre Einschätzung zur US-Wirtschaft mit."Nun, ich denke, wir sind eine regelrechte 'Wall of Worry' hochgeklettert. Viele hatten erwartet, dass Zölle, Kriege und der Konflikt zwischen der Fed und dem Präsidenten die Märkte richtig durchschütteln würden. Und natürlich gab es auch Volatilität." Cathie Wood bilanziert das erste Halbjahr an der Wall Street. Die Star-Investorin ist bekannt für ihre gewagten Wetten auf die Zukunft der Technologie. Ihr Ruhm basiert auf das Ausnahmejahr 2020: ihr Flaggschiff-Fonds erzielte sagenhafte 153 Prozent Rendite. Doch die langfristige Performance relativiert den Hype: In den letzten fünf Jahren …