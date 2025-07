Köln (ots) -Mehr als zwei Drittel der in Deutschland lebenden Bevölkerung (68,2 Prozent) hat mindestens ein ungenutztes Smartphone zu Hause liegen - das zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Telekommunikationsanbieters congstar. Gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey wurden im Juni 2025 insgesamt 2.500 Smartphonenutzer*innen zu ihrem Nutzungs- und Kaufverhalten befragt. Die Ergebnisse offenbaren: Trotz langer Nutzungsdauer und -Möglichkeit der Geräte sammeln sich ausrangierte Smartphones in den Haushalten Deutschlands an. congstar ermöglicht seinen Kund*innen ab sofort einen Rückgabedeal für Smartphones - wer sein Smartphone nach 36 Monaten zurückgibt, führt nicht mehr benötigte Geräte in den Wirtschaftskreislauf zurück und erhält auch noch durchschnittlich 20 Prozent Ermäßigung auf seine monatliche Rate.Alte Smartphones stapeln sich in den Haushalten DeutschlandsDie Umfrageergebnisse zeigen ein deutliches Bild: 43,9 Prozent der Befragten besitzen ein bis zwei nicht mehr genutzte Smartphones, während 16,2 Prozent sogar drei bis vier ausrangierte Geräte aufbewahren. Besonders bemerkenswert: 4,8 Prozent haben fünf bis sechs und weitere 3,3 Prozent mehr als sechs ungenutzte Mobiltelefone zu Hause.Ein wachsendes Problem: Millionen wertvoller Ressourcen in Form ungenutzter Smartphones liegen in deutschen Schubladen, während für neue Geräte kontinuierlich Rohstoffe abgebaut werden müssen. Dies bedeutet zu gleich Nachholbedarf und ein enormes Potenzial für mehr Nachhaltigkeit im Mobilfunkbereich.Rabatte spielen wichtige Rolle bei KaufentscheidungenFinanzielle Anreize für Kund*innen können dabei eine entscheidende Rolle einnehmen: Für 51 Prozent der Befragten der congstar Studie sind Rabatte beim Kauf eines neuen Smartphones oder beim Abschluss eines Mobilfunkvertrags wichtig. Davon bewerten 32,2 Prozent Preisnachlässe sogar als sehr wichtig. Bei der Frage danach, ob Nutzer*innen sich vorstellen können, ihre Smartphones nach einer festgelegten Nutzungsdauer zurückzugeben, falls sie dadurch sparen können, wurde von rund einem Drittel der Befragten bejaht. Zahlen die darauf schließen lassen, dass Verbraucher nicht nur nachhaltigkeitsbewusst, sondern auch preissensibel sind.congstar Rückgabedeal: In jedem Fall die beste WahlMit dem congstar Rückgabedeal wird congstar beiden Aspekten nun gerecht und führt mit dem Rückgabedeal im Juli 2025 nach "Dein Preis bleibt dein Preis", dem Treuebonus "GB+" und "Refresh" einen weiteren "Fair Fact" im Rahmen seiner Angebotsstruktur ein. Kund*innen, die einen Mobilfunkvertrag inklusive Smartphone abschließen, können mit dem congstar Rückgabedeal das Gerät nach Ablauf der Vertragslaufzeit zurückgeben. Dafür erhalten sie im Gegenzug einen attraktiven Rückgabevorteil von durchschnittlich 20 Prozent. Am Beispiel des neuen Samsung Galaxy S25 Ultra in Kombination mit der congstar Allnet Flat M für 36 Monate wird der finanzielle Vorteil deutlich: Kund*innen erhalten einen Rückgabevorteil von über 200 Euro, indem sie ihre monatlichen Raten reduzieren. In Kombination mit den aktuellen Geräterabatten bei congstar erhalten Kund*innen bei Rückgabe ihres Smartphones somit einen Vorteil von 612 Euro im Vergleich zum Normalpreis.Unkomplizierte Rückgabe und flexible EntscheidungNach Ablauf der vereinbarten Zeit schicken Kund*innen das gebrauchte Smartphone dann einfach unkompliziert per Retourenlabel zurück. Sollten Kund*innen ihr Gerät doch behalten wollen, ist dies gegen Zahlung einer Schlussrate in Höhe des angerechneten Rückgabevorteils möglich. So bietet congstar seinen Kund*innen wie gewohnt maximale Flexibilität ohne finanzielles Risiko und einen Anreiz, nicht mehr benötigte Geräte in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Der congstar Rückgabedeal erfüllt die Bedürfnisse der Kund*innen nach attraktiven Preismodellen und einem nachhaltigeren Umgang mit Technologie.congstar: Einer der beliebtesten Telekommunikationsanbieter Deutschlandscongstar zählt seit 2007 zu den fairsten und beliebtesten Telekommunikationsanbietern Deutschlands - die Bedürfnisse und Wünsche der Kund*innen sind dabei stets im Blick. Dass sich dies auszahlt, zeigt sich in den herausragenden Weiterempfehlungsraten und zahlreichen positiven Kommentaren von congstar Kund*innen auf verschiedensten Plattformen. Über 90 Prozent der Kund*innen sind zufrieden mit congstar und würden congstar weiterempfehlen. Zudem wird congstar deutlich fairer als andere Telekommunikationsmarken wahrgenommen. Und das nicht ohne Grund: "Für mehr fair" ist bei congstar kein leeres Markenversprechen, sondern gelebte Realität. Die konsequente Ausrichtung auf Fairness und Bedürfnisse sowie ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis überzeugen Bestands- wie Neukund*innen gleichermaßen.Der "congstar Rückgabedeal" ist ab sofort für alle congstar Allnet Flat Tarife in Kombination mit einem Smartphone verfügbar. Weitere Informationen sind unter www.congstar.de/geraete/rueckgabedeal/ zu finden.