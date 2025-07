Bonn (ots) -Wie wehrtüchtig muss Deutschland sein? In unterschiedlichen Programmangeboten widmet sich phoenix den Themen Wehrpflicht, Verteidigung und Rüstung. Finden Sie die "phoenix Historischen Bundestagsdebatten" rund um die Debatte zum Thema Wehrpflicht und Rüstung sowie weitere Inhalte zum aktuellen Stand und möglichen Entwicklungen auf phoenix.de und in den Mediatheken von ARD und ZDF.Vergangene Bundestagsdebatten zur Wehrpflicht online im phoenix reviewIm "phoenix review", dem digitalen Archiv-Format von phoenix, bietet phoenix eine Übersicht der vergangenen Bundestagsdebatten zum Wehrdienst in der Bundesrepublik. Sehen Sie die wichtigsten Debatten, Statements und Ereignisse bis zur Aussetzung der Wehrpflicht 2011, die einen Wendepunkt in der bundesdeutschen Verteidigungspolitik markieren. Das phoenix-Online-Feature zur Zeitgeschichte aus der Reihe OnThisDay ist der Startpunkt zum Thema, welches phoenix weiterhin begleiten und abbilden wird: In den Mediatheken von ARD und ZDF sowie unter https://phoenix.de/s/ewG (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FewG&data=05%7C02%7CKommunikation%40phoenix.de%7C10d3c788acc749c14e8808ddb95afb11%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638870522585620303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9ckZvnJVgaHzXJ9Fdx8SA1k5GXF1n97xq%2F5ZbbfjSWQ%3D&reserved=0)Gesprächssendung: phoenix unter den lindenDie aktuelle Ausgabe der Gesprächssendung "unter den linden" widmet sich ebenfalls diesem Thema:Thomas G. Becker diskutiert mit Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger (Grüne) und dem Wehrbeauftragten des Bundestages, Henning Otte (CDU) über die Abwehrbereitschaft Deutschlands und sucht Antworten auf die Frage: Wie kriegstüchtig muss Deutschland sein? https://phoenix.de/s/A61 (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FA61&data=05%7C02%7CKommunikation%40phoenix.de%7C10d3c788acc749c14e8808ddb95afb11%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638870522585646049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=rMCcf9HH%2Bx31foQejFLD4V9lCtRSjbGW%2F9MWsL%2BwSsg%3D&reserved=0)Aktuelle Reportagen zur VerteidigungspolitikDie drei "phoenix plus" Reportagen: "Ein Vermögen für Verteidigung", "Allianz in Angst" sowie "NATO-Gipfel nach Trumps Geschmack" widmen sich den Themen Verteidigung, Rüstung, Nato und Sondervermögen. Alle Folgen finden Sie in den Mediatheken von ARD und ZDF und auf https://phoenix.de/s/R9O (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FR9O&data=05%7C02%7CKommunikation%40phoenix.de%7C10d3c788acc749c14e8808ddb95afb11%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638870522585662101%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=FOGTXZ2sUn6HGqSjONbcDB9Q1fQP%2FlsJGfX5Gn61qRo%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6068426