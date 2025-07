Seoul Semiconductor , weltweit führender Anbieter von LED-Hintergrundbeleuchtung, beginnt im Mai mit der Lieferung von Mini-LEDs für Automobil-Displays

, WICOP Mini No-Wire, Linsen und Gehäuse übertrifft OLED in Helligkeit, Farbwiedergabe und Wettbewerbsfähigkeit

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890, der weltweit führende Anbieter von LED-Hintergrundbeleuchtung, gab am 2. Juli bekannt, dass seine proprietäre No-Wire-Technologie WICOP seit Mai in Form von Mini-LED-Displays für den Automobilmarkt geliefert wird. Als weltweit erste No-Wire-LED-Technologie hat WICOP seine Leistungsfähigkeit bereits in verschiedenen Anwendungen unter Beweis gestellt, darunter Smartphones, Fernseher, Beleuchtung und Automobil-Scheinwerfer. WICOP ist für seine überragende Helligkeit und Langlebigkeit selbst unter extremen Bedingungen im Automobilbereich bekannt und hat nun offiziell den Markt für Automobil-Displays erobert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250702192608/de/

[Abbildung] Vergleich zwischen LED der ersten Generation und der "WICOP"-Struktur der zweiten Generation (Bild: Seoul Semiconductor)

Die No-Wire-WICOP-Technologie für Mini-LEDs ermöglicht ultraschlanke Display-Designs und eignet sich daher ideal für Full-Array-Local-Dimming. Dies ermöglicht einen tieferen Kontrast und eine höhere Helligkeit und bietet volle Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) in Automobil-Displays. Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.200 Nits gewährleistet das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine hervorragende Sichtbarkeit und reduziert gleichzeitig den Stromverbrauch, um die Gesamtenergieeffizienz des Fahrzeugs zu verbessern. Darüber hinaus bietet WICOP eine außergewöhnliche Langlebigkeit und eine stabile Leistung unter den für Fahrumgebungen typischen Vibrationen und hohen Temperaturen was es zu einer optimalen Lösung für Automobil-Displays macht. Darüber hinaus ist es bis zu 25 kostengünstiger als OLED und bietet somit einen hervorragenden wirtschaftlichen Nutzen.

Aufbauend auf seiner bewährten Technologie und Zuverlässigkeit stärkt Seoul Semiconductor aktiv seine Patentrechte für WICOP, da die weltweite Verbreitung weiter zunimmt. Das Unternehmen hat in 9 Ländern Rechtsstreitigkeiten gewonnen, die zu Unterlassungsklagen, Rückrufaktionen und Entsorgungsanordnungen gegen die unbefugte Nutzung seiner WICOP-Technologie geführt haben ein weiterer Beweis für seine technologische Führungsposition und sein geistiges Eigentum auf globaler Ebene.

Yong-Hyuk Lee, Executive Vice President of Global IT Sales bei Seoul Semiconductor, erklärte: "Mit der zunehmenden Verbreitung des autonomen Fahrens und der Entwicklung von Fahrzeugen zu Lebens- und Arbeitsräumen wächst die Bedeutung von Displays im Fahrzeug rapide. WICOP bietet nicht nur hervorragende Sichtbarkeit und Energieeffizienz, sondern auch einen starken Patentschutz, wodurch seine Position über den Display-Bereich hinaus auf den breiteren Automobilmarkt ausgebaut wird."

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist das drittgrößte Optoelektronikunternehmen (LED) der Welt und seit über 30 Jahren auf LED-Technologie spezialisiert. Mit der Vision "Die Welt durch Licht sauber, gesund und schön zu machen" führt Seoul Semiconductor ein neues Paradigma für Licht in verschiedenen Branchen ein, darunter Beleuchtung, Automobil, IT (z. B. Hintergrundbeleuchtung) und seine Tochtergesellschaft Seoul Viosys, die sich auf MicroLED, UV, Sensoren und Datacomm (SD) spezialisiert hat.

Zu den bahnbrechenden Technologien, die von Seoul Semiconductor entwickelt wurden, gehören die weltweit erste innovative No-Wire-LED-Technologie WICOP, die SunLike LED, die das natürliche Sonnenlichtspektrum nachbildet, die Hochspannungs-LED Acrich, die ultrahelle nPola LED (10-mal heller als herkömmliche LEDs), die RGB-Ein-Chip-MicroLED WICOP Pixel und die UV-Sterilisationstechnologie Violeds

Seoul Semiconductor verfügt über ein beeindruckendes Portfolio von über 18.000 Patenten und hat in den letzten 20 Jahren über 100 Patentstreitigkeiten in acht Ländern gewonnen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Patentsystem jungen Menschen Hoffnung gibt und als Grundlage für den Aufbau einer besseren Welt dient, und engagiert sich daher aktiv für den Schutz geistigen Eigentums. Weitere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website (www.seoulsemicon.com oder www.seoulviosys.com) und in unseren sozialen Medien (LinkedIn).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250702192608/de/

Contacts:

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jinseop Jung

jjs8732@seoulsemicon.com