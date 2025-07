Tönisvorst (ots) -14 Millionen zusätzliche Todesfälle - so dramatisch sind die Folgen der US-Entwicklungshilfe-Kürzungen laut einer neuen Studie. Millionen von Menschen könnten sterben, obwohl ihre Erkrankung leicht zu behandeln wäre. Nur, weil die medizinische Hilfe, die sie retten könnte, ausbleibt.Auch das Gesundheitshilfswerk action medeor spürt die Folgen dieser Entwicklung. Erst vor kurzer Zeit drohte eine wichtige Medikamentenlieferung in den Jemen zu scheitern. Ihr Wert betrug 100.000 Euro, finanziert war sie durch USAID-Fördermittel. "Wir haben nicht gezögert und die Kosten übernommen", schildert Sid Peruvemba, Vorstandssprecher von action medeor. "Uns war wichtig, dass die lebenswichtigen Medikamente nicht im Lager bleiben, sondern dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Und wir werden für weitere fehlende Finanzierungen von Hilfslieferungen einspringen, soweit wir das können."Angesichts der weltweit schwindenden staatlichen Unterstützung für humanitäre Projekte ruft action medeor nun auch vermehrt zu Spenden auf. "Dort, wo staatliche Fördermittel gestrichen werden, wird zivilgesellschaftliche Hilfe noch wichtiger, um Leid zu mildern und Leben zu retten", begründet Peruvemba. Und ergänzt: "Wir brauchen jetzt die Unterstützung unserer Spenderinnen und Spendern mehr denn je. Vor allem Dauerspenden und freie, also zweckungebundene Spenden versetzen uns in die Lage, wenigstens einen Teil der Lücken zu schließen, die durch die sinkenden staatlichen Förderungen aktuell entstehen."Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun. Man kann online spenden unter www.medeor.de und dort auch seine Adresse für eine Spendenquittung hinterlassen. Klassisch geht es über IBAN DE78320500000000009993 bei der Sparkasse Krefeld, Spendenstichwort: "Nothilfe weltweit".Pressekontakt:action medeorDr. Markus Bremersmarkus.bremers@medeor.de02156 / 9788-1780152 / 540 421 56Für Fotoanfragen bitte melden!Original-Content von: action medeor e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31394/6068466