Die Bundesregierung will das Rentenniveau bis 2031 bei 48% halten - was jedoch finanziert werden muss. Fidelity hat zusammen mit dem Wirtschaftsweisen Prof. Dr. Martin Werding eine Studie erstellt, mit welchen Kosten diese Haltelinie käme und was Alternativen wären, um die gesetzliche Rente zu entlasten. Die gesetzliche Rente in Deutschland steht auf wackeligen Füßen. Denn sie wird seit Jahren mit einem durchaus beachtlichen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt finanziert und die Alterung der Gesellschaft ...

