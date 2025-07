Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) -Neue API-Schnittstelle verbindet bewährte Tools und Daten mit KI-Assistenten, beschleunigt so die Entwicklung und verbessert die Genauigkeit der KI-Ergebnisse in Unternehmen.Precisely (http://www.precisely.com/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), der weltweit führende Anbieter von Datenintegrität, hat heute einen MCP-Server in sein KI-Ökosystem für Datenintegrität aufgenommen. Diese Schnittstelle ermöglicht KI-Anwendungen den einfachen Zugriff auf und die Integration von vertrauenswürdigen Location-Intelligence-Tools und auf Immobilien-, Standort- und Verbraucherdatensätze mit Unternehmens-KI über natürliche Sprache. Der MCP-Server von Precisely, der auf dem von Anthropic entwickelten Open-Source Model Context Protocol (MCP) basiert, macht es für Unternehmen wesentlich einfacher, standortbezogene, datengesteuerte KI-Lösungen zu entwickeln.Diese Produkteinführung baut auf der Vision von Precisely für ein offenes, interoperables KI-Ökosystem (https://www.precisely.com/press-release/precisely-announces-ai-ecosystem-for-data-integrity-across-cloud-ai-and-analytics-platforms/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) für Datenintegrität auf, bei dem vertrauenswürdige Daten die Grundlage bilden. Durch die Verbindung von Preciselys Standort- und Daten-APIs mit führenden Schnittstellen zu großen Sprachmodellen (LLMs), darunter Claude Desktop, ermöglicht ein MCP-Server sowohl technischen als auch nicht-technischen Nutzern, KI-basierte Lösungen in wenigen Stunden - statt Wochen - zu entwickeln.Standortdaten in KI-Anwendungen nutzbar machenMit einem MCP-Server können Nutzer die Entwicklung einer Vielzahl standortbezogener KI-Anwendungen - einschließlich KI-Agenten - beschleunigen, etwa zur Automatisierung von:- Risikobewertung von Immobilien basierend auf Überschwemmungszonen, Waldbrandrisiken, Kriminalitätsraten und der Nähe zu Notfalldiensten- Markterweiterungsanalysen, die unterversorgte Gebiete auf Basis von Versorgungslücken und Kundenstimmung identifizieren- Erkennung von Investitionsmöglichkeiten durch räumliche Muster in Baugenehmigungen, Infrastrukturinvestitionen und Bevölkerungsbewegungen"Wenn Unternehmen KI im gesamten Betrieb einsetzen, brauchen sie mehr als nur Modelle - sie brauchen qualitativ hochwertige Daten, die einfach nutzbar sind", sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Genau das liefert unser MCP-Server. Es ist ein Wendepunkt für Teams, die experimentieren, Prototypen erstellen und standortbezogene KI-Lösungen einführen möchten, die Wettbewerbsvorteile und einen echten Geschäftswert bieten. Und die Unterstützung von Location Intelligence ist erst der Anfang für unseren MCP-Server. Weitere Funktionen und unterstützte Daten sind auf der Roadmap, um noch mehr vertrauenswürdigen Kontext für Unternehmens-KI zu schaffen."Der MCP-Server macht standortbezogene Informationen und hochintegrierte Daten über natürliche Sprache zugänglich und bietet damit eine einfachere und zuverlässigere Möglichkeit, KI-Systemen Zugang zu den benötigten Daten zu verschaffen. Dies verbessert die Modellleistung, indem es die Kontextrelevanz erhöht, die Ergebnisse auf reale Bedingungen abstimmt und KI-Agenten in die Lage versetzt, differenziertere, domänenspezifische Informationen abzurufen. Ob Risikobewertung oder Erkundung von Wachstumschancen - Unternehmensteams können KI-Anwendungen entwickeln, die genauere, erklärbare und umsetzbare Ergebnisse liefern.Hauptvorteile des MCP-ServersDer MCP-Server von Precisely beseitigt die Komplexität der Integration, indem er hochwertige Geodaten und LLMs auf einfache, skalierbare Weise miteinander verbindet, einschließlich:- Reibungsloser Zugang: Sofort einsetzbare Tools und Daten für KI Prompts mit natürlicher Sprache machen es für jeden einfach, auf Precisely Location Intelligence Tools und Immobilien-, Standort- und Verbraucherdaten zuzugreifen, ohne dass ein Code oder eine Einrichtung erforderlich ist. Dies beschleunigt das Experimentieren und verkürzt die Time-to-Value.- KI-zentriertes Design: Fokus auf Problemlösung statt Systemintegration Precisely automatisiert die Komplexität der API-Integration und ermöglicht es Teams, sich auf die Lösung realer räumlicher Herausforderungen zu konzentrieren, anstatt auf die Backend-Systemintegration.- Skalierbare Wirkung: Mehr Teams befähigen, Entwicklungsengpässe abbauen Durch die Verbindung von Tools und Daten mit Conversational AI öffnet ein MCP-Server Precisely-APIs für Produktmanager, Analysten und Geschäftsteams - und erweitert so die Reichweite von Datenprogrammen, ohne die Arbeitsbelastung der Ingenieure zu erhöhen.Erfahren Sie mehr über Preciselys MCP Server (https://www.precisely.com/blog/data-integrity/building-ai-first-interface-for-precisely-apis-with-model-context-protocol) oder besuchen Sie das Precisely Developer Portal (https://developer.cloud.precisely.com/) um sich über die verfügbaren APIs zu informieren. Lesen Sie den Blogbeitrag (https://www.precisely.com/blog/data-integrity/from-ai-chaos-to-control-a-flexible-data-integrity-ecosystem/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) über unsere Vision für ein offenes und flexibles KI-Ökosystem.Informationen zu Precisely Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten korrekt, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen bei der Integration Ihrer Daten, der Verbesserung der Datenqualität, der Regelung der Datennutzung, der Geokodierung und der Analyse von Standortdaten sowie der Anreicherung mit ergänzenden Datensätzen für sichere Geschäftsentscheidungen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune-100-Unternehmen, vertrauen auf Software, Daten und Datenstrategieberatung von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. 