Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Asset-Manager State Street Global Advisors hat sich in -State Street Investment Management umbenannt, so die Experten von "FONDS professionell".Das teile die Vermögensverwalter-Tochter des im S&P 500 gelisteten Finanzkonzerns State Street mit. Der neue Name solle den Fokus des Unternehmens auf Wachstum und die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern sowie sein Engagement für Produktinnovation unterstreichen, begründe die Gesellschaft das "Rebranding". Sie sei nach eigenen Angaben mit ungefähr 4,67 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen einer der größten Asset Manager der Welt. ...

