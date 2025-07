Mehrjährige Zusammenarbeit im LTTS-Segment Mobilität soll Plattform-Synergien, Elektrifizierung und Innovation für die TRATON GROUP voranbringen

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) teilte heute mit, dass das Unternehmen von der TRATON GROUP, einem der weltweit führenden Nutzfahrzeughersteller, als strategischer Engineering-Partner ausgewählt wurde. Diese Zusammenarbeit im LTTS-Segment Mobilität wird den Strategieplan von TRATON unterstützen, eine vereinheitlichte und für die Zukunft bereite Produktentwicklungsplattform aufzubauen, die Skalierung, Geschwindigkeit und nachhaltige Mobilitätslösungen weltweit liefert.

TRATON gestaltet sein globales F&E-Ökosystem derzeit so um, dass es markenübergreifende Synergien freisetzt und zugleich den Anteil von batterieelektrischen Fahrzeugen im Einklang mit seinen Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitszielen für 2029 ausweitet. Durch die jetzt erfolgte Auswahl wird LTTS technische Supportdienste leisten, deren Spektrum vom Maschinenbau- und Software-Engineering bis zur Integration von Digitalsystemen reicht über Entwicklungszentren hinweg, die sich in Schweden, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Polen und Indien befinden.

Durch die Zusammenarbeit rückt LTTS in eine Position vor, in der das Unternehmen über alle TRATON-Marken hinweg bestehende Workstreams vertiefen und neue Programme verfolgen kann, die sich auf Architekturen für softwaredefinierte Fahrzeuge, elektrifizierte Antriebsstränge, die Entwicklung von Funktionen für autonome Fahrzeuge und Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) sowie fortschrittliche digitale Engineering-Toolchains erstrecken. Diese Fähigkeiten stehen im Einklang mit den Zielen des LTTS-Segment Mobilität und machen sich die Expertise des Unternehmens in der Entwicklung intelligenter und nachhaltiger Lösungen zunutze, die sicherere, intelligentere und stärker personalisierte Mobilitätserfahrungen für eine globale Kundschaft zu schaffen.

Alind Saxena, Executive Director und President Mobility Tech bei L&T Technology Services, sagte: "Die Auswahl durch die TRATON GROUP ist ein Beweis für die Führungsposition von LTTS in der Entwicklung der Mobilität der nächsten Generation. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere entschiedene Selbstverpflichtung, modernste Lösungen zu liefern, die sich mit der Vision von TRATON von einem nachhaltigen und intelligenten Verkehrssystem decken. Wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Transformation des Engineerings und freuen uns sehr darauf, der TRATON GROUP beim Erreichen ihrer ehrgeizigen Ziele in Bezug auf Elektrifizierung, Autonomie und digitale Innovation wie auch bei der Neudefinition der Zukunft der kommerziellen Mobilität zu helfen."

Über die TRATON GROUP

Mit ihren vier Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck Bus ist die TRATON GROUP einer der weltweit führenden Nutzfahrzeughersteller. Das Portfolio besteht aus Lastwagen, Bussen und leichten Nutzfahrzeugen sowie aus dem Ersatzteilvertrieb und Kundendienstleistungen. Darüber hinaus bietet die TRATON GROUP ihren Kunden ein breites Spektrum von Finanzdienstleistungen. Ihr Motto lautet "Transforming Transportation Together. For a sustainable world." Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe langfristig und nachhaltig zu prägen.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Ingenieur- und Technologiedienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Instandhaltungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse.

Zielgerichtet. Agil. Innovation. so treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen über 24.250 Mitarbeiter in 23 globalen Entwicklungszentren, 30 globalen Vertriebsbüros und 108 Innovationslabors (Stand: 31. März 2025).

