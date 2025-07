NEW YORK (dpa-AFX) - Das Geschehen an den US-Aktienmärkten ist am Mittwoch von Vorsicht geprägt. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 44.403 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich kaum verändert bei 6.199 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 22.515 Punkte aufwärts.

Nachdem zuletzt die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank Fed zugenommen haben, blicken Anleger gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der vor dem verlängerten Wochenende bereits am Donnerstag veröffentlicht wird. Signale dafür gab es mit den Jobdaten des Dienstleisters ADP. Die Privatwirtschaft der USA hat dabei im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut.

Weiter im Anlegerfokus steht außerdem das näher rückende Ende von Donald Trumps Übergangsfristen im Zollstreit. Laut der ING Bank ist US-Protektionismus nach wie vor das Gebot der Stunde. "Wir gehen nicht davon aus, dass die laufenden Verhandlungen bis zum 9. Juli vollständig abgeschlossen sein werden, daher sind Verlängerungen der laufenden Gespräche wahrscheinlich", betonte die ING-Ökonomin Inga Fechner./edh/jha/

