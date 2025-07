Krypto News: Dieser Top-Altcoin hat heute das Potenzial für eine Recovery-Rallye

Nach längerer Korrekturphase zeigt sich bei ARB gerade erstmals wieder bullisches Momentum, das auf den Beginn einer möglichen Recovery-Rallye hindeutet. Welche Faktoren jetzt für steigende Kurse sprechen und warum dieser Coin heute genau beobachtet werden sollte, darum gehts jetzt.

ARB hat heute wieder 7 % an Wert gewonnen

Der Großteil des Kryptomarktes ist in den letzten Tagen am Konsolidieren gewesen und sowohl bei BTC als auch bei den meisten Top Altcoins hat es kaum Wertgewinne gegeben.

Ganz anders sah es da zuletzt beim Ethereum Layer-2-Coin ARB von dem dahinter stehenden Projekt Arbitrum aus. Hierbei handelt es sich ja um eine Kryptowährung, die bereits seit 2023 auf CoinMarketCap gelistet ist und ihren bisher größten Boom zu Beginn 2024 verzeichnete, als der Preis ein Allzeithoch von bis zu 2,40 $ erreichen konnte.

Seitdem ist das Interesse an ARB jedoch, mitunter auch durch die schlechte Wertentwicklung von Ethereum selbst, deutlich zurückgegangen. Daraus resultierte bei ARB eine kontinuierliche Entwertung im weiteren Verlauf 2024 und 2025. So wurden zuletzt Anfang April und Mitte Juni Tiefststände um 0,25 $ erreicht. Vom ATH ist ARB dementsprechend knapp 90 % eingebrochen.

Quelle: Coinmarketcap.com

Nachdem der jüngste Tiefstand Mitte Juni jedoch schon nicht mehr ganz so tief war wie die Korrektur von April, scheint das Kaufinteresse an ARB gerade wieder zuzunehmen. In den letzten 7 Tagen hat es nämlich wieder verstärkte Volatilität gegeben.

Nachdem am 29. und 30. Juni eine Rallye auf zwischenzeitlich bis zu 0,38 $ passierte, die jedoch wieder in sich zusammengebrochen war, ging es heute erneut um über 7 % aufwärts. Vom gestrigen Kurs bei 0,32 $ schoss ARB so bereits wieder auf 0,35 $ in die Höhe. Vom Tiefststand Mitte Juni betrachtet hat ARB so bereits zwei höhere Hochs und zwei höhere Tiefs gesetzt. Dabei liegt die Marktkapitalisierung aktuell bei 1,73 Milliarden $, was ARB zum 45. größten Coin am Markt macht.

Die Frage, die sich viele Anleger nun stellen, ist natürlich, wie es jetzt für ARB weitergeht und ob dies eine größere Recovery Rallye in Richtung früherer Höchststände werden könnte.

So könnte es jetzt für den Coin von Arbitrum weitergehen

Ausgehend von der Wertentwicklung der letzten 7 Tage sieht es charttechnisch für ARB wirklich gut aus. Zwei höhere Hochs und zwei höhere Tiefs sind eine gute Basis. Das nächste wichtige Ziel für die Bullen wäre es jetzt, den Höchststand von vor einigen Tagen bei 0,38 $ überbieten zu können.

Falls das gelingt, stünde nur noch das letzte Zwischenhoch von Anfang Mai bei 0,49 $ einer tatsächlichen Bestätigung des bullischen Trendwechsels im Wege. Wenn es den Bullen in den kommenden Tagen und Wochen gelingt, auch darüber hinauszusteigen und damit die technisch wichtige Marke von 0,5 $ überwinden zu können, könnte tatsächlich von einer Recovery Rallye die Rede sein.

Quelle: Tradingview.com

Dann hätte ARB es nämlich auch geschafft, aus einem sogenannten W-Pattern, was sich dann ausgebildet hätte, auszubrechen, was die Chancen für eine Fortsetzung der Rallye in Richtung der 1-$-Marke noch einmal steigern würde. Natürlich sollten Anleger auch bedenken, dass ARB zuletzt über ein Jahr kontinuierliche Entwertung erlebt hat und es vor allem der Stärke Ethereums bedarf, um die Kaufnachfrage wieder zu steigern.

Dementsprechend hängt die Wertentwicklung von ARB maßgeblich von Ethereum ab. Sollte auch hier ein Boom einsetzen, könnte sich bei ARB jedoch aktuell noch ein sehr günstiger Einstieg bieten. Anleger, die nach noch früheren Einstiegen und noch günstigeren Coins suchen, könnten derweil unter anderem mit SNORT eine spannende Option im Altcoin-Sektor vorfinden.

SNORT steht im Gegensatz zu ARB noch ganz am Anfang seiner Entwicklung

SNORT befindet sich heute tatsächlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Der Coin kann gerade noch nicht auf richtigen Krypto-Börsen gehandelt werden, sondern ist nur über die offizielle Website des dahinter stehenden Projektes Snorter und das dort befindliche Presale-Widget erhältlich. Hier kann er heute noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,0969 $ gekauft werden und es kamen bereits über 1,4 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen.

Jetzt SNORT kaufen

Das SNORT kaufen ist dabei sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen möglich und im Presale erworbene Coins können im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 236 % gestaked werden. Das verschafft Investoren eine passive Renditemöglichkeit, unabhängig von der Kursentwicklung des Coins.

Quelle: Snorter-token.com

Das dahinter stehende Projekt Snorter verfolgt sowohl einen Meme- als auch einen Utility-Ansatz. Sein Maskottchen des Ameisenbären sorgt für die lustige Komponente. Gleichzeitig liegt der Hauptfokus der Entwickler jedoch auf der Entwicklung des sogenannten Snorter Bots.

Das soll ein neuer Telegram Trading Bot sein, der mit der Konkurrenz wie dem Bonk Bot oder auch Banana Gun mithalten kann. Er baut nämlich auf der Solana Virtual Machine auf und soll dementsprechend von den Vorteilen der Solana Blockchain wie extrem günstigen und extrem schnellen Transaktionen profitieren können.

Jetzt in SNORT investieren

Eine Sub-Sekunden-Ausführung von Trades könnte vor allem Scalper und kurzfristig orientierte Trader sehr interessant sein. Telegram Trading Bots sind ja sowieso ein Wachstumssektor und werden immer beliebter bei Investoren, da sie den Handel von Kryptowährungen direkt in der Telegram App im Chat ohne die Notwendigkeit einer Krypto-Börse möglich machen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.