Nvidia hatte das Unternehmen in einem Blogbeitrag als innovativen Nutzer seiner Robotikplattform Isaac erwähnt. Cyngn entwickelt autonome Fahrzeuglösungen für industrielle Anwendungen und integriert seine Software DriveMod in bestehende Nutzfahrzeuge. Die Nennung durch Nvidia sorgte für hohe Aufmerksamkeit - obwohl Cyngn nur eines von mehreren Unternehmen ist, die die Isaac-Plattform verwenden. Cyngn bleibt fundamental schwach aufgestellt: Im ersten Quartal 2025 lag der Umsatz bei lediglich 47.200?$, während der Nettoverlust 7,6?Mio.?$ betrug. Jüngst hat zwar eine Kapitalerhöhung über 15 Mio. $ Liquidität verschafft, aber die Altaktionäre verwässert. Ein Ritt auf der Rasierklinge!