Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 2. Juli, um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" (hr) aus.2. Juli 202520:15 - 20:25 UhrBrennpunkt: Hitzewelle in DeutschlandModeration: Hülya DeyneliTemperaturen bis 40 Grad Celsius und im Westen möglicherweise schwere Gewitter mit Unwetterpotential - eine Hitzewelle hat Deutschland fest im Griff. Das Erste sendet aus diesem Anlass einen "Brennpunkt" mit dem Titel "Hitzewelle in Deutschland". Moderatorin Hülya Deyneli geht unter anderem der Frage nach, welche Auswirkungen die Hitze auf die Wirtschaft hat. Außerdem blicken wir auf die bisherigen Verläufe von Hitzetagen. Dazu gibt es ein Studiogespräch mit Claudia Kleinert aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum. Darüber hinaus wird in der Sendung über Waldbrände in Südbrandenburg berichtet.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Redaktion: Michael Immel, Alex Jakubowski, Jürgen Ackermann