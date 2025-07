Werbung







Bester DAX seit 2007 - kann das gutgehen?

Der DAX hat mit 20% Kursplus sein bestes erstes Halbjahr seit 2007 hingelegt.

Kleines Problem - die Volatilität ist in den letzten 10 Wochen auch so schnell gesunken wie nie zuvor.

Ergo - die Sorglosigkeit ist zum Start in den Sommer hoch und viele Anleger denken nur noch an die Logik Steigender Kurse. Geht das gut?

Daniel Saurenz und Stefan Riße gehen den Sentiments auf den Grund und schauen genau, welche Indikatoren zum Juli zur Verfügung stehen um gut durch den Sommer zu kommen. Sollte man sich an die Rally dranhängen? Dabei bleiben bei Rheinmetall, Siemens Energy oder Palantir? Oder gibt es ein paar Warnsignale?

All das im großen Webinar zu Sentiments und Behavioral Finance. Als Ad On blickt Stefan als Experte auf diesem Feld auf Inflation und Zinsen, was nicht zuletzt Hauskäufern und Immo-Interessierten gute Hilfestellung geben könnte.

