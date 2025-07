Der Modehändler Zalando will einen Konkurrenten schlucken - zum Missfallen seiner Aktionäre. Jetzt haben Wettbewerbshüter aus Brüssel den Deal genehmigt. Der deutsche Online-Händler Zalando darf seinen heimischen Konkurrenten About You schlucken. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass das angemeldete Vorhaben keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gebe, teilte die für Wettbewerb zuständige EU-Kommission mit. Verbrauchern und Marken würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...