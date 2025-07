Berlin (ots) -Im Rahmen der Fashion Week Berlin präsentierte das Premium-Label Marc Cain am Abend des 1. Juli seine Frühjahr/Sommer 2026 Kollektion im architektonisch eindrucksvollen Pei-Bau. Stargäste des Abends waren Supermodel Candice Swanepoel sowie Ronan und Storm Keating, die gemeinsam mit weiteren bekannten Persönlichkeiten die Show verfolgten.Unter dem Motto "A Quiet Rebellion" zeigte Marc Cain stillen Maximalismus mit fließenden Silhouetten und durchdachten Details - eine kraftvolle modische Antwort auf eine Welt voller Lautstärke und Tempo. Der Pei-Bau, entworfen vom renommierten Louvre-Architekten Ieoh Ming Pei, bildete mit seiner klaren Formsprache, Lichtdurchflutung und den einzigartigen Perspektiven den idealen Rahmen für die Kollektion.Supermodel Romee Strijd rahmte die Show mit einem spektakulären Opening sowie Finale ein und begeisterte das Publikum. Insgesamt 60 Models präsentierten die Looks auf drei Ebenen - inszeniert im warmen Licht der Golden Hour. Licht- und Schattenspiele durchfluteten die Location, während die Models anmutig die Wendeltreppe hinabschritten. Sphärische Musik füllte den Raum und verlieh der Szenerie eine beinahe schwerelose Atmosphäre."Mit der Präsentation der Kollektion im Pei-Bau haben wir einmal mehr unsere Verbundenheit zu Kunst, Architektur und Ästhetik gezeigt - und zugleich ein kraftvolles modisches Statement gesetzt", betonte Helmut Schlotterer, Gründer und Chairman of the Board bei Marc Cain.Feine Pudertöne, zartes Hellblau und elegantes Jadegrün standen für Zurückhaltung und Noblesse. Im Kontrast dazu setzten monochrome Ensembles in Orange oder Rot ein kraftvolles Farbstatement. Die Looks spielten mit einer Vielfalt an Prints: romantische Blütenmuster, maritime Motive und Muscheldrucke sowie grafische Sommer-Prints. Fließendes Leinen und edle Seidenmischungen brachten Leichtigkeit in die Silhouetten, während hochwertiger Strick made in Germany das handwerkliche Know-how der Marke in den Fokus rückte. Statement Pieces wie Röcke und Kleider in Maxi-, Midi- und Mini-Längen trafen auf relaxed geschnittene Hosenformen - eine starke Kombination aus Eleganz und Nonchalance. Präzise abgestimmte Accessoires setzten individuelle Akzente und vollendeten jeden Look mit Stil."A Quiet Rebellion" zelebriert eine stille Eleganz - eine Hommage an die Kraft der Zurückhaltung und an den Mut, der sich leise, aber mit Haltung äußert. Ein Tribut an all jene, die Selbstbewusstsein nicht durch Lautstärke, sondern durch bewusste Präsenz zum Ausdruck bringen", erklärt Marinela Oglan, Creative Director von Marc Cain.Zu den hochkarätigen Gästen zählten Candice Swanepoel, Ronan und Storm Keating, Sylvie Meis, Frauke Ludowig mit Tochter Nele Ludowig sowie Leonie Hanneund Jessica mit Ehemann Johannes Haller.Die Marc Cain Fashion Show ist Teil der Berlin Fashion Week. Für weitere Informationen klicken Sie hier: https://fashionweek.berlin/Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail pr@marc-cain.dewww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104492/6068551