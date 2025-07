Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -zondacrypto, eine führende regulierte europäische Kryptowährungsbörse, hat zondacrypto Swiss eingeführt, eine Krypto-On- und Off-Ramp in der Schweiz, die den Zugang zu digitalen Vermögenswerten für Privatpersonen verbessern soll.Die Dienstleistung ermöglicht es Nutzern, Kryptowährungen direkt mit CHF und EUR über ihr Bankkonto zu kaufen oder zu verkaufen, wobei der gekaufte Betrag in der Krypto-Wallet des Nutzers hinterlegt wird. Im Gegensatz zu vergleichbaren Dienstleistungen in der Schweiz beträgt der Mindesttransaktionsbetrag nur CHF 10 oder EUR 10, was die Einstiegshürden für digitale Vermögenswerte im Land erheblich senkt. In den ersten drei Monaten wird die Dienstleistung zum Nulltarif angeboten."Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kryptowährungen für alle einfach, sicher und zugänglich zu machen", erklärte Przemyslaw Kral, CEO von zondacrypto. "Die meisten Krypto-Dienstleistungen in der Schweiz sind auf vermögende Kunden zugeschnitten, mit hohen Mindesttransaktionswerten und komplizierten Benutzeroberflächen. Wir stellen dieses Modell auf den Kopf. Kryptowährungen sollten für alle zugänglich sein, und wir unternehmen alles, um dies zu verwirklichen."Die Nutzer haben Zugang zu führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, USDC und anderen. Als reguliertes Finanzinstitut führt zondacrypto vor der Genehmigung von Transaktionen eine umfassende Identitätsprüfung durch. Zahlungen werden von allen großen Schweizer Banken und von jedem Bankkonto in CHF oder EUR akzeptiert.Diese Lancierung ist der jüngste Schritt in der Expansion von zondacrypto in die Schweiz. Das Unternehmen hat kürzlich eine Niederlassung in Zug eröffnet, eine Partnerschaft mit dem HC Davos geschlossen und ist seit Mai 2024 Mitglied der Swiss Blockchain Federation sowie der Estnischen Handelskammer in der Schweiz und der Swiss-Polish Blockchain Association."Die Schweiz ist für zondacrypto der logische nächste Schritt. Das Land ist seit langem ein Zentrum der traditionellen Finanzwirtschaft, das weltweit für seine Stabilität geschätzt wird, und setzt sich gleichzeitig mit Nachdruck für finanzielle Innovationen ein", erklärte Guido Buehler, Mitglied des Aufsichtsrats von zondacrypto."Wir freuen uns sehr, unsere Position in der Schweiz weiter zu festigen und dazu beizutragen, den Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu demokratisieren", erklärte Kral..Informationen zu zondacrypto Swisszondacrypto Swiss ist eine regulierte Krypto-On- und Off-Ramp, die von BB Trade Switzerland betrieben wird. Sie ist Teil der zondacrypto Group, die die zondacrypto-Börse, das Krypto-Fiat-Zahlungsgateway zondacrypto pay und die ZND-Plattform betreibt.Informationen zu zondacryptozondacrypto ist eine vertrauenswürdige und seit langem etablierte regulierte Kryptobörse in Europa. zondacrypto wurde 2014 von einem Team aus Krypto-Visionären, Investoren und Entwicklern gegründet und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um die höchsten regulatorischen Standards einzuhalten und gleichzeitig Innovationen über Grenzen hinweg voranzutreiben. Der Betreiber der Börse verfügt über Betriebslizenzen, VASP-Registrierungseinträge oder SRO-Mitgliedschaften in Italien, der Schweiz, Zypern, Polen, Estland, der Slowakei und Kanada. Die Börse ist vollständig auf MiCAR vorbereitet und hält die strengen estnischen AML-Vorschriften ein.Mit dem Ziel, die Welt der Kryptowährungen für alle zu vereinfachen, ist zondacrypto stolz darauf, eine Reihe von Kryptowährungen, Fiat-Währungen und Stablecoins zu unterstützen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, darunter die Krypto-Fiat-Zahlungsgateway zondacrypto pay, die Vermögensverwaltungsplattform ZND (ein One-Stop-Shop für alle Anforderungen im Bereich Kryptowährungen) und die Bildungsplattform zondacrypto Academy. Das gesamte Ökosystem wird durch den ZND-Token angetrieben, den ersten MiCAR-konformen Token, der seinen Inhabern abgestufte Treuevorteile bietet. Ein globales Netzwerk von Nutzern vertraut zondacrypto und bietet sichere, innovative Lösungen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte zondacrypto.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2722212/5395014/zondacrypto_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zondacrypto-schweiz-lanciert-eine-krypto-on--und-off-ramp-fur-jedermann-302496886.htmlPressekontakt:Ben Kieboom; Berater,Wachsman; E: ben.kieboom@wachsman.com; M: +447427901472Original-Content von: zondacrypto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102431/100933181