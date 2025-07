Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA1787181025 City View Green Holdings Inc. 02.07.2025 CA1787182015 City View Green Holdings Inc. 03.07.2025 Tausch 10:1

KYG8232Y1017 Penguin Solutions Inc. 02.07.2025 US7069151055 Penguin Solutions Inc. DEL 03.07.2025 Tausch 1:1

NL0015000M91 Wallbox N.V. 02.07.2025 NL0015002J03 Wallbox N.V. 03.07.2025 Tausch 20:1





