US-Schulden-Explosion: Jetzt kommt der große Vertrauensbruch

Die weltweite Verschuldung ist auf ein historisches Rekordniveau gestiegen und ein Ende ist nicht in Sicht. Laut dem ehemaligen Hedgefonds-Manager und heutigen Partner bei Matterhorn Asset Management, Matthew Piepenburg, befindet sich das globale Finanzsystem an einem kritischen Wendepunkt. In einem Interview analysiert er die Ursachen der systemischen Instabilität, die zunehmende Rolle von Gold und erklärt, warum die US-Notenbank zum Käufer letzter Instanz wird.

Vertrauensverlust in US-Staatsanleihen

In den kommenden Jahren könnten die Staatsschulden der USA auf bis zu 60 Billionen US-Dollar steigen. Doch wer kauft diese Anleihen noch? China und Japan - traditionell große Käufer - ziehen sich zurück. Die Nachfrage nach US-Staatsanleihen sinkt, während die globalen Zentralbanken zunehmend physisches Gold erwerben. Für Piepenburg ist der Grund klar: "Niemand verleiht gerne Geld an einen überschuldeten Schuldner und erst recht nicht an einen, der geopolitisch unberechenbar ist."



Er verweist auf die sogenannte "Bewaffnung des Dollars", also die Nutzung des US-Finanzsystems als geopolitisches Druckmittel, etwa durch Sanktionen gegen Russland. Das habe das Vertrauen in US-Staatsanleihen massiv beschädigt. Auch die BRICS-Staaten orientieren sich zunehmend vom Dollar ab und investieren in Gold.

Die BRICS-Staaten und die Erosion der Dollar-Hegemonie

Der Trend zur "Entdollarisierung" sei nicht mehr aufzuhalten, so Piepenburg. Seit der Sanktionierung Russlands im Jahr 2022 handeln laut seiner Analyse bereits über 45 Länder verstärkt außerhalb des US-Dollars, 30 Nationen holen ihr Gold zurück ins Inland. Mehr als 20 % des globalen Ölhandels finde heute bereits ohne USD statt.



Dennoch werde der Dollar nicht verschwinden, betont der Finanzexperte: "Er wird nicht ersetzt, sondern neu bewertet." Seine Hegemonie allerdings stehe vor dem Ende. Der neue strategische Wertspeicher sei Gold - ein Rohstoff, der nicht beliebig vermehrt und nicht politisiert werden könne.

Zentralbanken drucken Geld und kaufen Schulden

Ein zentrales Problem sieht Piepenburg in der Rolle der US-Notenbank. "Wenn niemand mehr die US-Staatsanleihen kaufen will, bleibt nur noch ein Käufer übrig: die Federal Reserve." Das bedeute nichts anderes als die Monetarisierung der Schulden durch Gelddrucken - ein Vorgang, der unweigerlich zu einer weiteren Entwertung der Währung führe.



"Eine Schuldenkrise mit neuem Geld zu lösen, ist Wahnsinn", so Piepenburg. Es sei ein vergeblicher Versuch, ein überdehntes System künstlich am Leben zu halten. Der Goldpreis steige aus einem einfachen Grund: "Der Dollar fällt und niemand will ihn mehr."