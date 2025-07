Vaduz (ots) -Zum traditionellen Sommertreff der Medien lud die Regierung am Mittwoch, 2. Juli 2025, ins Restaurant Torkel in Vaduz ein. In entspannter Atmosphäre trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Medien mit Mitgliedern der Regierung zum informellen Austausch. Der Anlass bot Raum für persönliche Begegnungen, Rückfragen und Ausblicke.Regierungschefin Brigitte Haas und Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni blickten in einem kurzen Einstieg auf das vergangene Berichtsjahr sowie auf die ersten Monate ihrer gemeinsamen Amtszeit zurück. Dabei unterstrichen sie die grosse Bedeutung des kontinuierlichen Dialogs mit den Medien. "Freie, unabhängige und professionell arbeitende Medien sind für unsere Demokratie unverzichtbar", so Regierungschefin Brigitte Haas. "Wir danken euch für die kritische Begleitung, für eure sachliche Berichterstattung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit - gerade in Zeiten einer zunehmenden Informationsflut und koordinierter Desinformation."Rund 40 Medienschaffende von elf Medien aus Liechtenstein und der Region waren der Einladung gefolgt. Nach dem kurzen offiziellen Teil folgte das gemeinsame Mittagessen, das auch in diesem Jahr für vertiefende Gespräche und Begegnungen genutzt wurde. Der Sommertreff der Medien, organisiert von der Abteilung Information und Kommunikation der Regierung, gilt als fester Bestandteil des Regierungsjahres. Der Anlass markiert traditionsgemäss den Beginn der Sommerpause der Regierung.Pressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungMagdalena Hilbe, Abteilungsleiterin+423 236 76 69Magdalena.Hilbe@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100933184