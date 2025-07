© Foto: https://thehedgefundjournal.com/eckhardt-trading-company/

William Eckhardt wurde durch das Turtle-Trader-Experiment bekannt und tradet bereits seit über 50 Jahren erfolgreich an den Futures-Märkten. Die Investmentwelt teilt sich grob in zwei Lager: Während Langfristinvestoren vor allem Fundamentalaspekte analysieren, konzentrieren sich Trader auf Kursentwicklungen und die technische Analyse. Wie die Historie und verschiedene Erfolgsgeschichten zeigen, können beide Ansätze und auch Kombinationen sehr erfolgreich sein. Ein Trader, der bereits seit 1973 außergewöhnliche Erfolge erzielt, ist William Eckhardt. Von der Uni an die Futures-Börse William Eckhardt studierte zunächst an der University of Chicago Mathematik und befand sich mitten im …