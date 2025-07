DJ XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Autoaktien gesucht

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 23.790 Punkte. Für eine Schrecksekunde sorgten schwache ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA, die den DAX kurzzeitig ins Minus gedrückt hatten. Die Börsen erholten sich aber rasch. Zum einen standen die Daten im Widerspruch zum starken Jolts-Bericht vom Vortag, der weit über den Erwartungen ausgefallen war. Zum anderen sprachen sie für baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Klarheit könnte nun der offizielle Arbeitsmarktbericht am Donnerstag liefern.

Hauptthema am Markt war aber das Fiskalpaket von US-Präsident Donald Trump und seine Folgen für grüne Technologien. Es hatte am Vorabend den US-Senat mit der minimal möglichen Zustimmung von 50 zu 51 passiert. Per Saldo verzeichneten fossile Industrien wie Öl einen Sieg über Branchen wie Erneuerbare Energien und Elektroautos. Darüber hinaus lauerte der Markt auf Neuigkeiten zum Handelskrieg der USA gegen den Rest der Welt. "Der Markt unterliegt jetzt bis zur Verhandlungs-Deadline am 9. Juli einem massiven Schlagzeilenrisiko", sagte ein Händler: Je nach Nachrichtenlage dürfte es dann volatil hoch- oder runtergehen am Markt.

Autoaktien waren gesucht. Im Entwurf des US-Fiskalpakets wurde eine Steuergutschrift für den Kauf von Elektroautos, die bis 2032 geplant war, bereits im September beendet. Tesla-Chef Elon Musk war dagegen Sturm gelaufen, für deutsche Produzenten waren die Nachrichten eher positiv: BMW wurden als Gewinner gesehen, die Aktie gewann 5 Prozent. Daimler Truck rückten 3,7 Prozent vor und VW 1,9 Prozent.

Bei Windanlagen-Bauern setzte sich eine positive Interpretation durch. So sagten die Analysten der Citi, die nun im Senat gebilligte Version des Gesetzes sei weniger belastend als die vorherigen Entwürfe. Für Nordex ging es daraufhin 2,3 Prozent nach oben. Die jüngste Rally der Immobilienaktien ist zunächst zum Halten gekommen. Angesichts steigender Renditen an den Anleihemärkten ging es mit den Kursen kräftig nach unten. Vonovia verloren 2,8 Prozent oder LEG 3,7 Prozent. Der Bankensektor stieg hingegen dank der höheren Anleiherenditen. Deutsche Bank zogen um 1,5 Prozent und Commerzbank um 3 Prozent an.

Erleichtert reagierten Thyssenkrupp (+8,9%) auf die Nachricht, dass die Gespräche mit der Bundesregierung über die Zukunft der U-Boot-Sparte TKMS offenbar weitergehen. Die Bundesregierung verfolge die Umstrukturierungsbestrebungen des Konzerns von Anfang an, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet, der Bund nehme Abstand von einem Staatseinstieg bei TKMS. Allerdings lagen auch andere Werte aus dem Sektor sehr gut mit dem US-Fiskalpaket im Markt: So gewannen Salzgitter 7,6 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.790,11 +0,5% +18,9% DAX-Future 23.905,00 +0,3% +17,4% XDAX 23.793,14 +0,3% +19,6% MDAX 30.294,88 +0,2% +18,2% TecDAX 3.861,04 +0,4% +12,6% SDAX 17.534,64 +0,6% +27,1% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,93% -57 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 24 15 1 3.679,6 53,4 4.035,1 61,9 MDAX 24 26 0 586,6 31,4 579,7 33,3 TecDAX 16 14 0 772,3 15,0 824,0 15,3 SDAX 41 25 4 103,3 5,9 92,4 5,6 Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück ===

July 02, 2025 11:56 ET (15:56 GMT)

