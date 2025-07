Trotz klarer Prognosen, dass US-Investments auf lange Sicht an Attraktivität verlieren, haben die größten Vermögensverwalter der Welt ihre Gelder weiterhin in den USA gebunkert. Kapitalmarktstratege und Portfoliomanager Stefan Schrader gibt im wO-TV-Interview Einblicke in die Hintergründe dieser Ambivalenz. Die wachsende Skepsis gegenüber dem US-Dollar und den unsicheren wirtschaftlichen Aussichten in den USA hat zu einer schrittweisen Reduzierung des US-Engagements geführt. Doch trotz dieser Bedenken gibt es einen deutlichen Widerspruch: Die Nachfrage nach US-Aktien und indexnahen Produkten bleibt stark, was die Verschiebung des Kapitals erschwert. Der Grund: Die enormen Volumina in den Portfolios der großen Investoren lassen einen schnellen Wechsel der Asset-Allokation praktisch unmöglich erscheinen. Ein weiteres interessantes Phänomen ist der steigende Einfluss von Retail-Investoren, die aktuell maßgeblich die US-Börsen treiben. Diese Investoren, oft ungeschult in fundamentalen Marktanalysen, kaufen jeden Dip und verschieben dadurch das Marktgeschehen, während institutionelle Anleger aus Angst vor verpassten Kursgewinnen ihre Indexstrategien fortführen.