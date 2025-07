© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Trotz Prognosen, dass US-Investments auf lange Sicht an Attraktivität verlieren, haben die größten Vermögensverwalter der Welt ihre Gelder weiterhin in den USA gebunkert. Stefan Schrader spricht bei wO über die Gründe.Die wachsende Skepsis gegenüber dem US-Dollar und den unsicheren wirtschaftlichen Aussichten in den USA hat zu einer schrittweisen Reduzierung des US-Engagements geführt. Doch trotz dieser Bedenken gibt es einen deutlichen Widerspruch: Die Nachfrage nach US-Aktien und indexnahen Produkten bleibt stark, was die Verschiebung des Kapitals erschwert. Kapitalmarktstratege und Portfoliomanager Stefan Schrader gibt im wO-TV-Interview Einblicke in die Hintergründe dieser Ambivalenz. …