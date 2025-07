IO Interactive, der preisgekrönte Entwickler und Herausgeber, der weltweit für die Hitman-Reihe bekannt ist, gibt die Beförderung von Olivier Perbet zum Chief Marketing and Revenue Officer (CMRO) bekannt. In dieser erweiterten Rolle beaufsichtigt Olivier die Marketing- und Einnahmeoperationen für das gesamte Portfolio des Unternehmens, darunter digitale und physische Umsätze, Business Development und Markteinführungsstrategie, während IOI ein aufregendes neues Wachstumskapitel beginnt.

Olivier kam 2023 mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Sparten Gaming, Verbraucherelektronik und Unterhaltung als Chief Marketing Officer zu IO Interactive. Seitdem war er wesentlich an der Skalierung der globalen Veröffentlichungsfunktionen von IOI, der Unterstützung des Aufbaus von IOI Partners und der Realisierung herausragender Kampagnen beteiligt.

Unter Oliviers Führung feierte IOI vor Kurzem wichtige Meilensteine HITMAN World of Assassination knackte die 80-Millionen-Spieler-Marke und die erfolgreiche Ankündigung von 007 First Light, das als neu konzipierte James Bond-Origin-Story weltweite Beachtung gefunden hat.

In seiner neuen Position als CMRO wird Olivier für die Abstimmung aller umsatzsteigernden Funktionen in den Bereichen Marketing, Sales, Markenpartnerschaften und Geschäftsstrategie sorgen, um die Stellung von IOI als unabhängiges Spielestudio und Herausgeber zu stärken.

"Wir haben festgestellt, dass die Kombination von CMO und CRO erfolgsentscheidend ist", sagte Hakan Abrak, CEO von IO Interactive. "Mit der Kombination aus Markenkreativität und kaufmännischen Kompetenzen ist Olivier perfekt für diese Funktion geeignet. Sein strategisches Denken und seine Führung waren schon bei der Herausbildung der Vision von IOI äußerst förderlich, und ich bin gespannt, was er in dieser erweiterten Rolle als nächstes erreicht.

Olivier freut sich auf seine neue Rolle:

"Das ist ein unglaublich aufregender Zeitpunkt für IOI. Ich freue mich sehr darauf, diese neue Rolle zu übernehmen und auf der Dynamik aufzubauen, die wir mir HITMAN, 007 First Light, Project Fantasy und IOI Partners geschaffen haben. Als unabhängiges Studio haben wir die einzigartige Möglichkeit, langfristig zu denken, bedeutungsvolle Partnerschaften aufzubauen und auf authentische Weise mit Millionen von Spielern zu interagieren. Ich freue mich darauf, IOI dabei zu helfen, im kommenden Jahr neue Höhen zu erreichen.

ÜBER IO INTERACTIVE

IO Interactive ist ein unabhängiger Videospielentwickler und Publisher mit Studios in Kopenhagen, Malmö, Barcelona, Istanbul und Brighton. Als kreative Kraft hinter einigen der meistdiskutierten Multiplattform-Videospiele der letzten zwei Jahrzehnte widmet sich IOI der Erschaffung unvergesslicher Charaktere und Erlebnisse unter Verwendung ihrer preisgekrönten, proprietären Glacier-Technologie.

IO Interactive wird eine neu konzipierte James Bond-Origin-Story mit dem Arbeitstitel 007 First Light entwickeln und veröffentlichen und entwickelt derzeit eine neue IP unter dem Codenamen Project Fantasy. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://ioi.dk.

2025 IO Interactive A/S. IO Interactive, IOI, HITMAN sind eingetragene Marken von IO Interactive A/S. JAMES BOND und James Bond Indicia 1962-2025 Danjaq, LLC und Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. JAMES BOND und damit verbundene James Bond-Marken dürfen von IOI unter Lizenz von Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.

