© Foto: Janusz Pienkowski - Zoonar.com/Janusz Pienkowski

Mit einer beeindruckenden Rallye zum US-Dollar hat der Ghanaische Cedi die Finanzmärkte überrascht und könnte dem Rubel die Vormachtstellung als bester Performer in diesem Jahr streitig machen. Wie sind seine Aussichten?Der ghanaische Cedi hat sich im Jahr 2025 als eine der bestperformenden Währungen weltweit erwiesen, mit einem Anstieg von 42 Prozent gegenüber dem US-Dollar. Diese beeindruckende Leistung hat ihm einen Platz unter den stärksten Währungen des Jahres gesichert und könnte ihm bald sogar die Führungsposition als stärkste Währung des Jahres noch vor dem Rubel bescheren. Während der russische Rubel mit 45 Prozent an Wertgewinn gegenüber dem US-Dollar in diesem Jahr noch knapp an …