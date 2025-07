The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2025



ISIN Name

BMG3075P1014 ENSTAR GROUP LTD DL-,01

CA1787181025 CITY VIEW GREEN HOLDINGS

IT0005421919 AGATOS S.P.A.

KYG8232Y1017 PENGUIN SOLUTIONS DL-,03

NL0015000M91 WALLBOX N.V. CL.A EO-,12

US47030M1062 JAMES HARDIE INDUST.ADR/1

US75737F1084 REDFIN CORP. DL-,001

US8256981031 SHYFT GROUP INC. DL-,01

US8438783073 SOUTHERN STS BANCSH. DL 5

US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1

XS1859258383 TECHEM VWG.674 18/26REG.S

XS2167003685 CITIGROUP 20/26 FLR MTN

XS2303071992 BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS

XS2303072883 BELLIS FINCO 21/27 REGS

XS2404741238 BELL.ACQ.CO. 21/26 REGS 2





© 2025 Xetra Newsboard