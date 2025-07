Die Aktie von First Solar ist gegenwärtig der größte Gewinner im S&P 500 . Aktuell liegt das Kursbarometer mit 0,31 Prozent ganz leicht im Plus. Derzeit sind die Investoren im Wertpapierhandel offenbar unschlüssig hinsichtlich der weiteren Kursrichtung. Der S&P 500 notiert lediglich um 0,31 Prozent besser als am Vortag.

