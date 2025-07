Um das Jahr 2075 ist der Zwergplanet Sedna der Sonne so nahe wie nie. Astronom:innen wollen diese Chance nutzen. Um die immer noch gigantische Strecke schneller zu bewältigen, setzten Forscher:innen auf zwei Antriebstechniken, die noch in den Kinderschuhen stecken. Der Zwergplanet Sedna wurde erst 2003 entdeckt. Damals galt er als das weitesten entfernte Objekt, das um die Sonne kreist. In seinem Aphel, also dem am weitesten von seinem Stern entfernten ...

