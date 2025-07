© Foto: Remko de Waal - ANP

Italien könnte im kommenden Jahr Exportverluste in Höhe von 20 Milliarden Euro und den Verlust von 118.000 Arbeitsplätzen erleiden, falls die USA Zölle in Höhe von zehn Prozent auf alle europäischen Produkte erheben. Dies erklärte der Präsident von Confindustria, der wichtigsten italienischen Wirtschaftsvereinigung, Emanuele Orsini, in einem Interview mit der Tageszeitung Il Corriere della Sera am Mittwoch. Orsini wies darauf hin, dass Italien nicht nur Luxusgüter exportiere, sondern vor allem Maschinen, Transportmittel und Lederwaren, deren Nachfrage wesentlich stärker von Preisänderungen abhängt. Zuletzt relativierte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die möglichen …