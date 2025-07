Altcoin-Schwäche trotz positiver Bitcoin-Entwicklung bereitet Sorgen

Der Kryptomarkt zeigt sich heute erneut von seiner freundlichen Seite - der Bitcoin-Kurs zieht deutlich an und ist über 107.000 US-Dollar zurück. Doch während viele Coins leicht fester tendieren, bleibt ein Muster bestehen: Bitcoin führt das Feld an und ist erneut der stärkste Performer unter den Top-10-Assets. Damit setzt sich die relative Schwäche der Altcoins weiter fort, was aktuell intensiv diskutiert wird.

Strukturelle Schwäche bei Altcoins trotz bullischer Nachrichten

Trotz eigentlich bullischer Nachrichten aus dem Krypto-Sektor zeigen viele Altcoins derzeit kaum positive Reaktionen - ein mögliches Zeichen struktureller Schwäche im Markt. Der Analyst The DeFi Investor verweist exemplarisch auf zwei aktuelle Entwicklungen: Zum einen verkündete Robinhood eine neue Partnerschaft mit Arbitrum - der zugehörige ARB-Token konnte jedoch kaum zulegen. Zum anderen wurde der lang erwartete Solana-ETF genehmigt, doch auch SOL blieb überraschend unbeeindruckt.

Derartige Reaktionen bei eigentlich bullischen Nachrichten deuten oft auf einen übergeordneten Abwärtstrend oder ein bereits erschöpftes Käuferinteresse hin. Diese Zurückhaltung fällt in ein saisonal ohnehin schwächeres Marktumfeld: Historisch gilt das dritte Quartal als eine stark bärische Phase des Krypto-Jahres. Obwohl die Hoffnung bestand, dass 2025 davon abweichen könnte, scheinen die Altcoin-Investoren derzeit vorsichtig zu bleiben.

Bitcoin-Dominanz erreicht extremes Niveau

Der CMC Altcoin Season Index misst, ob Altcoins im Vergleich zu Bitcoin eine stärkere Performance aufweisen. Er basiert auf der Entwicklung der Top-100-Altcoins über die vergangenen 90 Tage. Ein Wert über 75 deutet auf eine "Altcoin Season" hin - also eine Phase, in der Altcoins den Markt dominieren. Ein Wert unter 25 hingegen zeigt eine "Bitcoin Season" - Bitcoin entwickelt sich dabei klar stärker als die meisten Altcoins.

Aktuell liegt der Index bei nur 21 Punkten - und signalisiert damit eine fortgesetzte Bitcoin-Dominanz. Auch im Verlauf der letzten 30 Tage zeigt die zugehörige Grafik einen beständigen Rückgang der Altcoin-Marktkapitalisierung. Der Wert ist vom Hoch im Juni deutlich gefallen, was auf ein mangelndes Interesse im breiteren Altcoin-Segment hinweist.

Snorter-Presale bietet Trading-Lösungen für volatile Märkte

Wenn jedoch wieder Momentum im Marktsegment der Altcoins aufkommt, ist meist Eile geboten. Trader müssen die richtigen Coins zur richtigen Zeit erwischen, um den Markt outzuperformen. Das Projekt Snorter greift diese Entwicklung auf und schafft einen direkten Zugang zum Memecoin- und Altcoin-Handel - ohne Umwege über separate Applikationen oder komplexe Benutzeroberflächen. Stattdessen erfolgt die gesamte Interaktion über Telegram, was dem Tool einen Vorsprung hinsichtlich Zugänglichkeit und Effizienz verschafft.

Die technische Infrastruktur basiert vollständig auf Solana. Das ermöglicht Transaktionen in Echtzeit, niedrige Netzwerkgebühren und nahezu verzögerungsfreie Orderausführungen. Der native Token SNORT übernimmt dabei mehrere zentrale Rollen: Er reduziert Handelsgebühren, fungiert als Zugang zu erweiterten Funktionen und bietet derzeit über 200 Prozent APY im Staking. Bereits rund 1,5 Millionen US-Dollar wurden im Presale eingesammelt - ein Hinweis auf das wachsende Interesse am Trading-Bot.

Direkt zur Snorter Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.