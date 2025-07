Die Anzahl der Auswanderungen aus Deutschland haben sich über die letzten Jahre verdoppelt. Wer nun aus dem Land flüchtet, warum dies geschieht und welche Nation angesichts eines potenziellen Dritten Weltkrieges und der Besteuerung von Kryptowährungen am besten ist, zeigt sich in einer detaillierten Analyse der verfügbaren Optionen. Besonders für Krypto-Investoren wird die Wahl des Wohnsitzes immer wichtiger.

Massenflucht der Leistungsträger aus Deutschland

Betrachtet man einmal die Anzahl der Abwanderungen aus Deutschland, so ist seit dem Jahr 2013 ein deutlicher Anstieg festzustellen, was ungefähr mit der Maidan-Revolution zusammenfällt, während der sich bereits der Ukrainekonflikt abgezeichnet hat. Danach hat die Abwanderungsrate ihren alten Rekord von 815.312 übertroffen und mit 1.365.178 im Jahr 2016 ein fast doppelt so hohes Allzeithoch ausgebildet.

Anschließend haben die Abwanderungen noch einmal im Zuge der Corona-Krise seit dem Jahr 2019 deutlich zugenommen und zuletzt mit 1.269.545 ein neues Hoch ausgebildet. Zudem handelt es bei den Abgewanderten primär um die Leistungsträger, da sie meist zwischen 20 und 40 Jahren alt sind sowie 75 % von ihnen einen Hochschulabschluss besitzen, was für das Land sehr fatal ist und den Trend beschleunigen kann. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die zunehmende Belastung der Bürger, nachdem die Steuer- und Sozialabgabequote mit 39 bis 41 % im Vergleich zum globalen Mittelwert von 19 % oder den 25 % der USA ohnehin sehr hoch war.

Beste Länder für Krypto-Investoren im Krisenfall

Auch wenn es für einige übertrieben wirken mag, so warnen immer mehr Experten vor einem nahenden Dritten Weltkrieg. Nach der Thukydides-Falle liegt die Chance jedoch bei 75 %. Laut einem KSK-Soldaten aus Deutschland rechnen die meisten spätestens bis zum Jahr 2030 damit und einige sogar schon bis 2027. Sollte im Krieg mit Nuklearwaffen gekämpft werden, so gibt es laut Wissenschaftlern nur wenige Länder, in welchen die Menschen aufgrund des nuklearen Winters nicht verhungern würden.

Dies sind vor allem Brasilien, Paraguay, Argentinien, Uruguay, Australien und Neuseeland. Aber auch in Ozeanien und einigen Regionen Afrikas gibt es noch Überlebenschancen von 25 bis 50 %. Betrachtet man einmal nur die Länder mit einer höheren Überlebenswahrscheinlichkeit, so fallen ausschließlich in Paraguay keinerlei Steuern auf Kursgewinne, Staking und Mining von Kryptos an. Ansonsten sind es Kursgewinnen mindestens 5 % und bis zu 27 % wie im Falle von Australien.

