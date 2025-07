Vielen Anlegern des Krypto-Marktes ist der Vierjahreszyklus bekannt, welcher auf das Halving zurückzuführen ist und erstmalig in diesem Bullenmarkt aufgrund vielfältiger Faktoren wie vor allem der rasant zunehmenden institutionellen Adoption aufgehoben werden könnte. Deutlich weniger kennen hingegen den 500-Jahreszyklus, welcher sich nun jedoch bei den digitalen Assets stark bemerkbar machen kann. Dieser von Ray Dalio analysierte Zyklus könnte erhebliche Auswirkungen auf die Kryptomärkte haben.

Ray Dalios Analyse der 500-Jahres-Zyklen

Ray Dalio ist einer der einflussreichsten Hedgefonds-Managern der Welt, welcher vor allem für seine Analysen geschätzt wird. Für sein Video "Principles for Dealing with the Changing World Order" hat er die 10 wichtigsten Weltreiche der vergangenen 500 Jahre analysiert, wie das niederländische Reich, das Britisch Empire, die USA, China, das Deutsche Kaiserreich, das Osmanische Reich und das russische Imperium.

Bei diesen hat er wiederkehrende Muster identifiziert, wobei nach einer Revolution oder einem Sieg in einem Krieg eine neue Ordnung begonnen wurde. Danach floriert das neue Weltreich und verbessert sich in Bereichen wie Bildung, Disziplin, Innovation und Werten. Durch neue Technologien kommt es zu Wirtschaftswachstum und globalem Handel sowie der Entstehung neuer Finanzzentren, während sich eine neue Reservewährung herausbildet.

Auswirkungen auf Kryptowährungen und Schutzmaßnahmen mit Best Wallet

In dem erwähnten Video werden keine konkreten Aussagen über Kryptowährungen getätigt. Dennoch lassen sich den Worten von Ray Dalio einige Details entnehmen, wie er sie genau einschätzt. Unter anderem hat er kürzlich hervorgehoben, dass Bitcoin durch seine Beschränkung auf 21 Mio. Coins zu einem harten Geld wird, wie es bei Gold und Silber der Fall ist. Ebenso hat er die zunehmende globale Akzeptanz betont.

Außerdem hält der Finanzexperte angesichts des möglichen Systemkollapses mit zunehmender Staatsverschuldung, schwankenden Zinsen und sinkendem US-Dollar ihn insbesondere in solchen Zeiten für eine resiliente Alternative. Selbst wenn Kryptowährungen einen besseren Schutz als der digitale Euro bieten, so bringt dies nichts ohne eine dezentrale und selbstverwahrende Geldbörse wie der Best Wallet. Die Entwickler der Best Wallet legen vor allem auf die Sicherheit großen Wert, da eine der Grundregeln der Investoren der Schutz des Vermögens ist.

Direkt zur Best Wallet Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.