WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben nach Angaben ihres Präsidenten Donald Trump ein Handelsabkommen mit Vietnam geschlossen. Vietnam soll demnach einen Zoll von 20 Prozent auf alle Importe in die USA zahlen. Für Fracht, die in Vietnam umgeladen und in die USA weitertransportiert wird, werde ein doppelt so hoher Prozentsatz veranschlagt, schrieb US-Handelsminister Howard Lutnick auf der Plattform X. Die amerikanische Seite spricht vom Fachbegriff "Transshipping": Dabei greifen Drittstaaten auf Vietnam als Produktionsstandort mit niedrigen Arbeitskosten für Exporte in die USA zurück. Den Vereinigten Staaten ist dies aber ein Dorn im Auge, weil so US-Zölle umgangen werden könnten.

Zudem wolle Vietnam den USA "vollständigen Zugang" zu seinem Markt gewähren - etwas, dass das südostasiatische Land laut Trump "noch nie zuvor" gemacht hatte. "Wir werden in der Lage sein, unsere Produkte in Vietnam zum NULL-Zollsatz zu verkaufen", schrieb er.

Vietnam wäre damit eines der ersten Länder, mit denen sich die USA auf einen Deal haben einigen können. Zuvor hatten sich die Vereinigten Staaten bereits mit Großbritannien auf einen Handelskompromiss geeinigt. Der Deal kommt nur wenige Tage vor dem Ende einer wichtigen Frist: Bis zum 9. Juli hatte Trump seine Zölle von 46 Prozent auf vietnamesische Einfuhren ausgesetzt. Auch mit anderen Ländern und auch der Europäischen Union laufen Verhandlungen./ngu/DP/stw