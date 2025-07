Institutional Real Estate, Inc. ("IREI") hat die Übernahme der Vermögenswerte des in London ansässigen Unternehmens Lyndon Publishing 2 Ltd ("Lyndon Publishing") abgeschlossen, zu denenThe Property ChronicleundThe Green Chroniclegehören. Das ehemalige Unternehmen Lyndon Publishing 2 wird nun als Geschäftsbereich von IREI weitergeführt.

The Property Chronicleerreicht ein globales Publikum aus Immobilieninvestoren, Forschern und Akademikern. Die SchwesterpublikationThe Green Chroniclerichtet sich an junge Talente, die in diesen Immobilienberufen tätig sind, und behandelt Themen, die für sie von Interesse und Bedeutung sind. Beide Publikationen werden als wöchentliche Nachrichtenüberblicke mit Originalinhalten und Beiträgen von Vordenkern und Meinungsführern der Branche erstellt. Darüber hinaus erscheintThe Property Chronicleals vierteljährlich erscheinendes, illustriertes Vollfarbmagazin, das sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form erhältlich ist, währendThe Green Chronicleausschließlich in digitaler Form veröffentlicht wird. Zusammen erreichen die beiden Publikationen rund 50.000 Fachleute aus den Bereichen Immobilien, Real Assets und der breiteren Investment-Community in Großbritannien, der EU, dem Nahen Osten, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Damit verdoppeln sich die Auflage und Reichweite der bestehenden Publikationen und Newslines von IREI nahezu.

Im Rahmen der Übernahme wird Stephen Yorke, Gründer von Lyndon Publishing, als Berater zu IREI wechseln und in dieser Funktion weiterhin als Herausgeber dieser beiden Publikationen tätig sein. Yorke verfügt über umfangreiche Erfahrung im Verlagswesen und im Investmentbereich und war zuvor bei D&GAM, UBS Warburg und JPMorgan Chase in London tätig. Er ist außerdem Gründer von The Academy of Real Assets, einem sozialen Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das Studenten Karrieremöglichkeiten im Bereich Real-Asset-Investing und Investmentmanagement aufzeigt.

"The Property Chronicle war in den letzten acht Jahren mein Leben, und ich hätte nicht daran gedacht, es zu verkaufen oder mich davon zu trennen, wenn ich nicht zu 100 davon überzeugt wäre, dass IREI über die Fähigkeiten, Ressourcen und Ambitionen verfügt, um es zu einer globalen Marke auszubauen und unseren wachsenden Leserschaft durch Live-Veranstaltungen und anregende Inhalte zu dienen. In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz allgegenwärtig ist, werden originelle, anregende und zum Nachdenken anregende Inhalte von Menschen immer mehr geschätzt werden. Ich freue mich darauf, mit IREI zusammenzuarbeiten, um The Property Chronicle an der Spitze der Immobilien- und Real-Assets-Publikationen zu halten", kommentierte Yorke.

"Wir freuen uns sehr, Stephen und Lyndon Publishing in der IREI-Familie willkommen zu heißen", kommentierte Geoffrey Dohrmann, Chairman, CEO und Chefredakteur von IREI. "Stephens Werte und die Mission seiner beiden Publikationen stimmen vollkommen mit den Grundwerten und der Mission von IREI überein. Der Abschluss dieser Transaktion ermöglicht es uns, unsere Plattformen in Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum zu unterstützen und auszubauen. Die Möglichkeiten für Synergien zwischen unseren beiden Plattformen sind enorm."

Über Institutional Real Estate, Inc.

Institutional Real Estate, Inc. (IREI) wurde 1987 gegründet und ist ein investororientiertes globales Medienunternehmen, das seit langem als wichtige Schnittstelle für den Austausch zuverlässiger Brancheninformationen, Forschungsergebnisse und Erkenntnisse in den Bereichen institutionelle Immobilieninvestitionen, Infrastrukturinvestitionen und private Vermögensberatung anerkannt ist. Durch seine Publikationen, Branchenveranstaltungen, die Datenbank IRE.IQ sowie seine Sponsoringprogramme und Beratungsdienstleistungen bietet IREI zeitnahe Informationen und strategische Beratung für Investoren, Anlageverwalter, Berater, private Vermögensberater und andere wichtige Akteure der Investmentbranche. Weitere Informationen finden Sie unter www.irei.com.

Über Lyndon Publishing 2 Ltd

Lyndon Publishing 2 Ltd wurde 2017 gegründet und ist Herausgeber von The Property Chronicle und The Green Chronicle, zwei renommierten Plattformen, die Gedanken und Meinungen zu Themen liefern, die für Akteure in den Bereichen Immobilien, Real Assets und der breiteren Investment-Community von Bedeutung sind. The Green Chronicle ist eine vierteljährlich erscheinende Publikation, die 2024 ins Leben gerufen wurde und als Sprachrohr der nächsten Generation fungiert. Sie enthält Beiträge von Menschen unter 35 Jahren aus aller Welt mit Artikeln zu den Themen Nachhaltigkeit, ESG und Innovation in verschiedenen Anlageklassen. Zusammen erreichen die Publikationen über 300 Fachleute und Wissenschaftler aus der Industrie und bedienen ein globales Publikum von etwa 50.000 Lesern.

