Zu den wichtigsten Themen gehören Trends bei In-App-Käufen, Genre-Performance, Spieler-Demografie, Einführung von D2C-Strategien und hybride Monetarisierungsmodelle

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospiel-Commerce, gibt die Veröffentlichung der Ausgabe des "Xsolla Report: The State of Play" für das zweite Quartal 2025 bekannt. Dieser detaillierte Bericht liefert wichtige Einblicke, Trends und Chancen, die die Gaming-Landschaft prägen, und versetzt Branchenfachleute in die Lage, sich an den sich schnell verändernden Markt anzupassen und erfolgreich zu sein.

2024 stieg die weltweite Nutzung mobiler Apps auf erstaunliche 4,2 Billionen Stunden, ein Allzeithoch, das zu massiven Verbraucherausgaben in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar auf mobilen Plattformen führte. Mobile Spiele sind mit mehr als der Hälfte des Gesamtumsatzes führend. Trotz eines Rückgangs der Gesamtzahl der Spiel-Downloads um 6 auf 49,6 Milliarden stiegen die Einnahmen aus In-App-Käufen (IAP) stark an, was auf eine stärkere Nutzerbindung und eine wertvollere Spielerbasis hindeutet. Und die Dynamik ist noch lange nicht vorbei: Die Einnahmen aus mobilen Spielen werden voraussichtlich um 5,57 CAGR wachsen und bis 2025 auf 126,06 Milliarden US-Dollar steigen, bis 2029 sogar auf unglaubliche 156,58 Milliarden US-Dollar.

Ein genauerer Blick auf die Leistung der einzelnen Genres zeigt, wie ungleichmäßig die Landschaft der mobilen Spiele ist. Rollenspiele (RPGs) dominierten den Umsatz und erzielten mit einer soliden Erfolgsquote von 7,2 2 Milliarden US-Dollar aus In-App-Käufen. An zweiter Stelle folgten Strategiespiele mit 352 Millionen US-Dollar und einer Erfolgsquote von 3,8 %. In puncto Reichweite lagen jedoch Simulationsspiele mit über 1 Milliarde Downloads und der höchsten Erfolgsquote von 10,2 an der Spitze, was auf eine starke Nutzerbindung und -bindung hindeutet.

Der Weg zum Erfolg bleibt steil: Nur 1,9 der neuen Titel überschritten die Umsatzmarke von 1 Million US-Dollar, während erstaunliche 62 nichts verdienten, was den hart umkämpften, gesättigten und gnadenlosen Markt für Neueinsteiger unterstreicht.

Da Entwickler nach alternativen Wachstumsmodellen suchen, gewinnen Direct-to-Consumer-Strategien (D2C) an Bedeutung. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter Entwicklern in der EU ergab, dass 23 der Befragten D2C-Modelle eingeführt haben und 12 aktiv daran arbeiten. Allerdings haben 62 noch keine solchen Strategien implementiert.

"Der Wandel im Mobilbereich ist eindeutig: Die Spieler geben mehr aus, aber für weniger, besser unterstützte Spiele", so Chris Hewish, President, Communication Strategy bei Xsolla. "Für Entwickler ist die Kombination von hybriden Monetarisierungs- und Vertriebsstrategien für die langfristige Nachhaltigkeit unerlässlich."

72 der Entwickler setzen mittlerweile auf hybride Monetarisierungsmodelle, die IAPs, Abonnements und Werbung kombinieren, um den Umsatz zu maximieren und ein breiteres Publikum zu erreichen. Mit der Weiterentwicklung der Monetarisierung werden diese Modelle zusammen mit LiveOps und strategischen IP-Kooperationen die Blaupause für den Erfolg im Mobilbereich im Jahr 2025 und darüber hinaus bilden.

