Solana-ETF ist live und SOL steigt 4,26 %: So fällt die Nachfrage aus!

Heute wurde mit dem ersten Solana-ETF in den USA ein weiterer Meilenstein für den Krypto-Markt erreicht. Wie sich dieser am ersten Handelstag entwickelt hat und was in nächster Zeit zu erwarten ist, erfahren Sie jetzt hier.

Erster Solana-ETF wird in den USA gelistet

Am heutigen Tage wurde der erste Solana-Spot-ETF in den USA für den Handel freigegeben. Herausgegeben wurde dieser von den beiden Vermögensverwaltern REXShares und OspreyFunds. Dabei soll er den Solana-Kurs möglichst originalgetreu abbilden, wofür dieser SOL hält und stakt, weshalb die Anleger mit ihm auch ein zusätzliches passives Einkommen von derzeit bis zu 7,67 % pro Jahr verdienen können.

Der Solana-ETF konnte vor den Anträgen der anderen Vermögensverwalter wie VanEck, 21Shares, Bitwise, Grayscale Investments, Canary Capital, Franklin Templeton, Fidelity Investments, Invesco & Galaxy Digital und Coinshares genehmigt werden, was auf seine besondere Struktur als C-Corporation unter dem Investment Company Act von 1940zurückzuführen ist.

First spot solana staking ETF is officially live. Healthy start to trading for a new ETF with ~$8 million in trading in first 20 min. pic.twitter.com/HBl7zzVv1F - James Seyffart (@JSeyff) July 2, 2025

Bereits innerhalb der ersten 20 Minuten konnte der Solana-ETF laut dem Bloomberg-ETF-Analysten James Seyffart ein Handelsvolumen im Umfang von 8 Mio. USD verzeichnen. Zuletzt wurde dieses auf 20 Mio. USD gesteigert. Dies entspricht jedoch nur 2,49 % des Volumens des ersten Handelstages der Bitcoins-ETFs von 803,30 Mio. USD und 1,82 % der Ethereum-ETFs von 1,1 Mrd. USD.

Allerdings darf nicht vergessen werden, dass von Solana lediglich ein einzelner Spot-ETF genehmigt wurde. Im Gegensatz dazu waren es an dem ersten Handelstag der Bitcoin-ETFs schon 11 und an dem ersten Tag der Ethereum-ETFs auch immerhin 9. Würde man jedoch das Volumen von Solana einfachheitshalber mit einem Multiplikator von 10 versehen, würden es dennoch nur rund 18 bis 25 % des Niveaus von BTC und ETH entsprechen.

Nächste Solana-ETFs dürften bald zu weiterer Liquidität führen

Bald dürften allerdings noch weitere Solana-ETFs genehmigt werden, nachdem nun mit dem Ersten bereits ein großer Erfolg erzielt wurde. Laut Einschätzung der Bloomberg-ETF-Analysten lag die Chance für diese schon zuvor bei 95 %, was sich inzwischen noch einmal erhöht haben dürfte.

Mit der Zulassung weiterer Solana-ETFs kann bald zusätzliche Liquidität in Solana fließen und zu stärkeren Anstiegen führen. Dabei ist Bitcoin seit der Einführung der Spot-ETFs am 11. Januar 2024 um 148,13 % gestiegen und Ethereum seit seiner am 23. Mai 2024 um 30,90 % gefallen, wobei ETH temporär unter einer besonderen Schwäche gelitten hat. Solana stieg hingegen heute um 4,26 %.

Bitcoin-Kurs seit der Einführung der ETFs | Quelle: Tradingview

Für Solana sollte die Nachfrage weiter zunehmen. Schließlich wird mit den ETFs ein sicherer und reguliert Zugang über die regulären Börsen geboten, was vor allem für institutionelle Investoren interessant ist. Zudem ist das Slippage geringer, wobei sie nur während der regulären Handelszeiten zur Verfügung stehen. Außerdem werden die technologischen Hürden somit eliminiert.

Aber auch in anderer Hinsicht konnte Solana zuletzt bedeutende Entwicklungen verzeichnen. Schließlich schafft die Chain mittlerweile mehr als 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde und eine Latenz von geringen 100 ms, während die Skalierungsprobleme mit Solaxy behoben werden, weswegen es seit dem 30. Juni um 110 % stieg. All dies will sich nun auch die neue Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper für das BTC-Ökosystem zunutze machen.

Bitcoin Hyper fusioniert die besten Blockchains in einem Projekt

Während es sich bei Bitcoin um die Kryptowährung mit der höchsten Popularität und mit der meisten Liquidität handelt, stellt Solana die schnellste Blockchain dar. Deshalb ist die Fusion der beiden Ökosysteme so vielversprechenden, da somit das Kapital sinnvoll in verschiedenen dezentralen Angeboten wie DeFi-Diensten zur Renditesteigerung von Bitcoin genutzt werden kann. Schließlich sind neben Kursgewinnen auch passive Einkommen möglich.

Bitcoin Hyper nutzt die Solana Virtual Machine und kann somit auf BTC selbst Hochleistungs-dApps ermöglichen. Dafür verwendet es eine effiziente Sidechain, welche die Daten gebündelt auf Bitcoin absichert, damit von seiner hohen Sicherheit profitiert wird. Zeitgleich können auf diese Weise nicht nur die Geschwindigkeit, sondern ebenso die Gebühren auf einen Bruchteil verringert werden - was Bitcoin sogar als Kryptowährung interessanter macht.

Innerhalb des Hyper-Ökosystems sollen verschiedene Anwendungen zu finden sein. So werden unter anderem von dem eigenen Team etwa eine DEX, ein Block-Explorer und eine Bridge offeriert. Über SDK und APIs sollen sich aber auch andere Entwicklerteams anschließen können. Mit ihnen ist wiederum eine schnellere, stärkere und leichtere Skalierung möglich, womit sich Risiken minimieren und Chancen maximieren lassen.

Der Vorverkauf von Bitcoin Hyper hat mittlerweile 1,86 Mio. USD verzeichnet und bietet seine HYPER-Coins noch für die nächsten zwei Tage für 0,012125 USD an. Dieser wird allerdings alle paar Tage erhöht, weshalb frühe Anleger stärker belohnt, ebenso wie mit der noch großzügigen Staking-Rendite von 422 % pro Jahr.

