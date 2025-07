Sherbrooke Qc (ots/PRNewswire) -Global Excel Management Inc. (Global Excel) freut sich, die strategische Übernahme von First Assistance New Zealand Limited (First Assistance) und deren Tochtergesellschaft First Assistance Australia Pty Ltd bekannt zu geben, zwei führende Unternehmen, die sich auf digitale Assistenzdienste spezialisiert haben. Dieser Vertrag unterstreicht das Engagement von Global Excel, seine Präsenz auf dem Markt für Reise-Assistance- und Schadensregulierungsdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen."Das hochqualifizierte Team von First Assistance wird eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie auf internationaler Ebene spielen", erklärt Phil Hibbert, CEO von Global Excel. "Wir streben danach, unsere Kompetenzen auszubauen und unseren Kunden ein umfassendes Angebot an Assistance-Dienstleistungen bereitzustellen, während wir durch innovative, integrierte Lösungen neue Marktchancen erschließen."Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Global Excel, kundenorientierte Assistance-Lösungen anzubieten, die Menschen in Notlagen wirklich helfen. Gemeinsam werden die Teams das Hilfs- und Schadensregulierungsangebot in der Region stärken und damit den Weg für eine neue Ära des Wachstums und der Exzellenz im Kundenservice ebnen."Global Excel ist ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Kosteneindämmung, Schadenregulierung und Gesundheitsrisikomanagement", fügte David Burns, CEO von First Assistance, hinzu. "Durch die Zusammenführung unserer Talentpools profitieren unsere Kunden von einem One-Stop-Shop-Ansatz im Bereich Assistance, der einen schnelleren und reaktionsschnellen Support rund um die Uhr ermöglicht."Das Managementteam von First Assistance wird in seinen Funktionen verbleiben, um die Geschäftskontinuität und die bestehenden Kundenbeziehungen sicherzustellen und so für Stabilität zu sorgen, während die Teams ihre Arbeit integrieren und aufeinander abstimmen.Informationen zu Global Excel Management Inc.Global Excel ist ein Full-Service-Anbieter für globale Risikomanagementlösungen im Gesundheitswesen. Global Excel bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Kanada, den USA, Mexiko, Europa, Afrika und Asien eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Risikominimierung, Kostenkontrolle, Schadenmanagement und medizinische Assistance für über 1.800 Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit. Als Gruppe wird Global Excel etwa 420.000 stationäre, ambulante und nicht-medizinische Fälle pro Jahr verwalten und jährlich Gesundheitsleistungen im Wert von über 2 Mrd. USD bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter globalexcel.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2723789/Global_Excel_Management_Inc__Global_Excel_Acquires_First_Assista.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/global-excel-erwirbt-first-assistance-um-seine-assistance-dienstleistungen-zu-starken-und-auf-dem-asiatisch-pazifischen-markt-zu-expandieren-302497216.htmlPressekontakt:John Spears,john.spears@globalexcel.comOriginal-Content von: Global Excel Management Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180237/6068613