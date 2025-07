Gurobot, die erste Initiative im Gurobi-Intelligence-Framework, bietet unter anderem direkte Unterstützungs-, und Fehlerbehebungsfunktionen.

Gurobi Optimization, LLC, der führende Anbieter von Decision-Intelligence-Technologie, freut sich, die Markteinführung von Gurobot, einem neuen KI-gestützten Experten-Agenten, der direkt in das Gurobi User Portal integriert ist, bekannt geben zu können. Gurobot ist die erste für direkten Kundenkontakt ausgelegte Anwendung innerhalb des breiteren Gurobi-Intelligence-Frameworks, die darauf abzielt, Optimierungstechnologie durch vertrauenswürdige und erklärbare KI leichter zugänglich, interaktiver und innovativer zu machen.

Nach Veröffentlichung einer früheren Version im letzten Jahr ist aus Gurobot eine Lösung entstanden, die schnelle Unterstützung auf Expertenniveau liefert und unter anderem in den Bereichen Anwenderunterstützung, Fehlerbehebung und Lizenzierung eingesetzt werden kann. Durch die Kombination großer Sprachmodelle mit Gurobis umfangreicher Wissensdatenbank, sorgt Gurobot für schnelle, zuverlässige Hilfestellung und bietet Nutzern zudem die Möglichkeit, sich bei Bedarf an menschliche Experten zu wenden.

Die Markteinführung ist für Gurobi ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zum Ziel, durch die Kombination von Optimierungs-Expertise mit generativer KI die Benutzererfahrung und Anwendbarkeit von Optimierungstechnologie zu verbessern-ein stetiges Bestreben, welches vom Unternehmen durch das Gurobi Innovation Lab demonstriert wird.

"Wir sehen unsere Aufgabe darin, die mathematische Optimierung so zugänglich und wirkungsvoll wie möglich zu machen", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi Optimization. "Gurobot verleiht der Anwendererfahrung ein ganz neues Maß an Unmittelbarkeit, Klarheit und Kontrolle. Diese Lösung ist mehr als ein Support-Tool-sie ist eine Erweiterung unseres Engagements für Innovation und Kundenerfolg."

Gurobot bietet nicht nur unmittelbare Anwenderunterstützung, sondern kann auch in Echtzeit technische Fragen beantworten, Vorschläge für Verbesserungen von Modell-Formulierungen machen und bei der Behebung häufiger Fehler helfen. Darüber hinaus erzeugt Gurobot unter Verwendung von Quellen wie der Gurobi-Dokumentation Antworten und ist in das Supportsystem von Gurobi integriert, so dass komplexe Probleme nahtlos an eine übergeordnete Ebene weitergereicht werden können, was das Benutzererlebnis verbessert und die Zeit bis zur Lösungsfindung sowohl für kommerzielle als auch akademische Nutzer verkürzt.

Weitere Informationen zu Gurobot finden Sie unter https://www.gurobi.com/solutions/gurobot/.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien geschäftlich aktiv. Die Kunden kommen aus fast allen Branchen. Dazu gehören SAP, Air France und die National Football League. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.gurobi.com/ oder rufen Sie unter +1 713 871 9341 an.

