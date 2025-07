Newcastle, England (ots/PRNewswire) -OIWAS, ein globaler Taschen- und Gepäckhersteller mit über 30 Jahren Branchenerfahrung, tritt in den europäischen Markt ein. OIWAS ist bekannt für seine Kombination aus Langlebigkeit, Funktionalität und Erschwinglichkeit und genießt das Vertrauen großer internationaler Einzelhändler und hat eine wachsende Fangemeinde in Asien und Nordamerika.Durch die vertikal integrierte Fertigung behält OIWAS die volle Kontrolle über Produktdesign, Qualität und Produktion. Das Unternehmen betreibt zwei spezielle Fabriken - eine für weiche Taschen und eine für Hartschalengepäck -, die eine gleichbleibende Qualität, eine schnelle Markteinführung und eine kosteneffiziente Anpassung für Marken und Einzelhändler gleichermaßen gewährleisten."Unsere Stärke liegt darin, dass wir alles selbst machen - von der Entwicklung bis zur Fertigung", sagt Pramod KC, General Manager von OIWAS, European Sales Director. "So können wir globale Qualitätsstandards einhalten und gleichzeitig bei Design und Preisgestaltung flexibel bleiben."Intelligente, langlebige ReiselösungenOIWAS bietet:- Multifunktionale Umhängetaschen und Alltagstaschen- Vielseitige Rucksäcke für Schule, Beruf und Reisen- Leichtes Hartschalengepäck mit leichtgängigen Rollen und intelligenten FächernAlle Produkte werden mit Blick auf den modernen Benutzer hergestellt - mit wasserabweisenden Materialien, diebstahlsicheren Taschen, ergonomischem Komfort und praktischen Designdetails für jede Reise.Nachhaltige InnovationOIWAS erweitert außerdem sein umweltbewusstes Angebot mit drei herausragenden Kollektionen:- Elephantom Series - Schlanke, ergonomische Taschen für den Geschäfts- und Reisealltag.- Escape Series - Leichte, lässige Taschen aus recycelten, umweltfreundlichen Materialien.- Smooth Series - Preisgekröntes Hartschalengepäck mit Hinomoto 360°-Spinner-Rädern, einem einzigartigen Design mit Frontöffnung und einem Ein-Klick-Bremssystem für mühelose Mobilität.Mehr globale ReichweiteNach dem Erfolg auf Amazon USA und Canada und mit einer bewährten OEM-Geschichte in der Zusammenarbeit mit globalen Marken und Einzelhändlern, expandiert OIWAS nun nach Großbritannien, Deutschland, Australien und Japan. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um Partnerschaften mit Einzelhändlern, Großhändlern und Eigenmarken in ganz Europa.Um Möglichkeiten der Zusammenarbeit oder des Vertriebs zu erkunden oder um mehr über die gesamte Produktpalette zu erfahren, besuchen Sie www.oiwasbag.com oder www.trunkmakers.com.Über OIWASOIWAS wurde vor über 30 Jahren gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Taschen und Gepäckstücken mit eigenen Design-, Test- und Produktionskapazitäten. OIWAS ist bekannt für langlebige, praktische und stilvolle Produkte und unterstützt sowohl Marken- als auch OEM-Kunden weltweit.grahamorrell@oiwas.comMedienkontakt:Graham Orrellgrahamorrell@oiwas.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2722565/OIWAS_picture.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/oiwas-startet-in-europa-mit-intelligenter-nachhaltiger-reiseausrustung-fur-das-moderne-leben-302497362.htmlOriginal-Content von: OIWAS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180239/6068640