Fartcoin verwandelt 53 $ in 1 Mio. $, was BTC Bull Token bald wiederholen könnte

Hätten Sie damals zu Beginn 53 USD in den Memecoin Fartcoin investiert, könnten Sie sich nun über einen Betrag von 1 Mio. USD erfreuen, was einem Gewinn von sensationellen 1.183.923 % entspricht.

Umso beeindruckender ist diese Entwicklung, da es sich um einen sinnlosen Memetoken handelt, welcher nicht einmal einer Roadmap folgt und ansonsten keinerlei echten Nutzen erfüllt. Stattdessen wird er ausschließlich von der memetischen Energie angetrieben.

Im Unterschied dazu konnte der nützliche BTC Bull Token mit seinem Vorverkauf schon einen Finanzierungsbetrag in Höhe von fast 8 Mio. USD erzielen und ist fast ausverkauft. Er hat die Anleger magisch angezogen, da er neben seinem Memecoin-Branding gleichzeitig die einfachsten passiven Bitcoin-Einkommen bietet.

Damit handelt es sich um den ersten Bitcoin-Treasury-Memetoken, womit er als Innovator nicht nur zwei Megatrends kombiniert, sondern als einzigartiger Coin ein außergewöhnliches Potenzial bereithält. Dabei könnte er auch sinnlose Memecoins wie Fartcoin oder Peanut überbieten, wenn er mit dem wertvollsten und populärsten Coin gekoppelt wird.

Wer sich die BTCBULL-Token noch während des Vorverkaufsangebots sichern will, dem läuft nun allerdings die Zeit davon. Denn schon in weniger als 5 Tagen wird dieser an den Börsen eingeführt und noch für 0,002585 USD offeriert, wobei der Preis alle zwei Tage ansteigt.

So kann BTC Bull Token die Entwicklung von Memecoins wie Peanut und Fartcoin übertreffen

Es gibt einige Memecoins, welche sensationelle Anstiege verzeichnet haben. Neben Fartcoin war dies beispielsweise Peanut the Squirrel (PNUT), welcher erst im November des Jahres 2024 gestartet wurde und schnell eine Marktkapitalisierung von 2 Mrd. USD erlangte.

Herausgegeben wurde er auf der Launchplattform Pump.Fun, welche dem Coin zusätzlichen Antrieb verliehen hat. Ebenso konnte PNUT eine so große Bekanntheit erlangen, da er von einem realen Vorfall inspiriert wurde.

So hat eine New Yorker Behörde das illegal als Haustier gehaltene Eichhörnchen aufgrund von Krankheitsvorwürfen eingeschläfert. Darauf aufbauend ist die virale Bewegung JusticeForPeanut entstanden, welcher sich sogar Elon Musk angeschlossen hat. All dies hat zu dem Start des Memecoins geführt.

Vote

For PNut!

For Liberty!

For Freedom! - Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2024

Ein Trader konnte mit PNUT sogar mit einem Investment in Höhe von 16 USD einen Gewinn von 3 Mio. USD erzielen, als dieser den Memecoin nahe seinem Höhepunkt verkaufte, bevor dieser auf eine Bewertung von 200 Mio. USD fiel.

Dies ist eines von vielen Beispielen, in denen Internetkultur und Schlagzeilen aus dem echten Leben zu einem Memecoin führten, der eine enorme Aufmerksamkeit und steile Anstiege verzeichnete. Fartcoin wurde hingegen nur in einem Dialog von zwei KIs erfunden und konnte ohne Nutzen fast eine Bewertung von 2,1 Mrd. USD erreichen.

Mittlerweile hat sich der Markt der Memecoins jedoch verändert. Während es im vergangenen Jahr noch aufgrund von Hypes zu vielen Fehlschlägen gekommen ist, sind Investoren immer vorsichtiger geworden. So reicht wahrscheinlich mittlerweile reine Viralität nicht mehr aus, um die nächste Generation von Millionären hervorzubringen.

Ein wachsendes Interesse ist hingegen bei den hybriden Coins zu sehen, welche den Reiz der Memecoins mit dem Nutzen von Utility-Token verbinden. Genau zu dieser Kategorie zählt auch der BTC Bull Token mit seinem Treasury-Modell und den echten Bitcoin-Belohnungen für seine Inhaber.

BTC Bull Token gehört zu der Art von Memecoins, die 2025 gewinnen

Der BTC Bull Token gestaltet sich besonders anfängerfreundlich, da das Halten des BTCBULL-Coins ausreicht, um die Bitcoin-AirDrops bei neuen Bitcoin-Preisrekorden zu erhalten. Erstmalig beginnen sie bei einem BTC-Kurs von 150.000 USD und wiederholt sich bei jedem weiteren Anstieg um 50.000 USD, was 200.000 USD, 250.000 USD und so weiter entspricht.

Die Höhe der Bitcoin-AirDrops hängt von der Anzahl der von Ihnen gehaltenen BTCBULL-Coins ab, je mehr Sie besitzen, umso höher sind die BTC-Belohnungen.

Außerdem nutzt der BTC Bull Token einen Verknappungsmechanismus. Die Burnings beginnen, sobald Bitcoin einen Preis von 125.000 USD erreicht hat, und wiederholen sich in Schritten von 50.000 USD. Diese verringern das zirkulierende Angebot, was die Knappheit steigert und den Preis fördert.

Der BTC Bull Token verwendet eine passende Figur, welche für die Bitcoin-Bullen steht und somit hervorragend für den Bitcoin-Fantoken geeignet ist - vielleicht sogar deutlich passender als ein Shiba Inu. Schließlich handelt es sich bei dem Bullen um eine seit langer Zeit mit den Finanzmärkten assoziierte Figur.

Im aktuellen Jahr sind es solche Memecoins, welche immer beliebter werden und daher Alternativen wie PNUT die Show stehlen können. Wenn schon Fartcoin und Peanut so hohe Anstiege verzeichnet haben, könnte mit dem BTC Bull Token und seinem Nutzen noch deutlich mehr möglich sein.

BTC Bull Token kann sich bei Listung explosiv entwickeln

Ein weiteres positives Anzeichen für den BTC Bull Token stellt die Tatsache dar, dass dieser von der schnell expandierenden Best Wallet unter der Rubrik der Upcoming Tokens aufgeführt wird. In dieser wurden schon zuvor einige steil steigende Coins vor ihrem Durchbruch aufgezeigt, was auch für den BTCBULL-Coin ähnliche Entwicklungen zur Folge haben kann.

Unter anderem wurde der auf faireres Trading spezialisierte Wall Street Pepe hier vorgestellt, der seit 1. Juni um 369 % gestiegen ist. Ein weiteres Beispiel ist die Solana-Skalierungslösung Solaxy, die in diesem Monat schon um über 117 % an Wert gewann und in den nächsten Tagen von einem positiven Newsflow profitiert.

Diese interoperable Wallet mit Selbstverwahrung hat aufgrund ihrer vielseitigen und nützlichen Funktionen einen guten Ruf erlangt, wobei sie vor allem Anfängern mit ihrem intuitiven Design einen leichten Einstieg ermöglicht und dennoch Sicherheit auf institutionellem Niveau bietet. Dank ihrer Multichain-Fähigkeit ist sie auch der offizielle Partner von BTC Bull Token mit seinen Bitcoin-Belohnungen.

https://www.coingecko.com/en/coins/wall-street-pepe

Nun wurde ebenso der BTC Bull Token von dem Screener vorgestellt, was viele Anleger als bullisches Zeichen interpretieren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass einige nun eine großartige Entwicklung erwarten, welcher man nur noch für wenige Tage mit dem Vorverkauf zuvorkommen kann.

Weniger als 5 Tage für den Vorverkauf von BTCBULL

Wenn Sie sich jetzt noch den BTCBULL-Token im Vorverkaufsangebot sichern wollen, bleibt Ihnen nicht mehr viel Zeit. Öffnen Sie die offizielle Website und dann synchronisieren Sie mit dieser Ihre Wallet, um anschließend mit ETH, USDT oder Bankkarte zu zahlen.

Idealerweise verwenden Sie für die Teilnahme am Presale den Partner Best Wallet, da mit diesem eine nahtlose Integration der passiven Bitcoin-Belohnungen garantiert ist. Damit Sie sich für diese qualifizieren, importieren Sie ganz einfach Ihre Wallet in Best Wallet. Herunterladen können Sie diese über Google Play und den Apple App Store.

Um keine wichtigen Updates von BTC Bull Token zu verpassen, schließen Sie sich der Community auf X und Telegram an.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.