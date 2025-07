Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Einfach nachts durchschlafen und morgens erfrischt aufwachen. Das wünschen wir uns alle, nur leider haben viele von uns immer mal wieder Schlafprobleme. Die sollen ein Ende haben mit den melatoninhaltigen Produkten, die jetzt auf dem Markt sind. Was ist dran an dem Hype? Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:Sprecher: Geht es um Schlafstörungen reden alle von melatoninhaltigen Mitteln, die man rezeptfrei kaufen kann. Aber was ist der Unterschied zu verschreibungspflichtigen Melatoninpräparaten und wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus. Aber der Reihe nach. Was ist Melatonin und warum ist der Wirkstoff wichtig für unseren Schlaf? Diese Fragen haben wir Dr. Johann Roch vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" gestellt:O-Ton Dr. Johann Roch: 20 sec."Melatonin ist ein körpereigener Stoff, ein Hormon, das vor allem unseren Schlaf- Wach-Rhythmus steuert. Melatonin wird dann ausgeschüttet, wenn es dunkel wird, also kein Tageslicht mehr auf die Netzhaut fällt. Wir entspannen uns dann und werden müde. Das funktioniert nicht immer, das kann gestört sein und dann braucht man eventuell Einschlafhilfen."Sprecher: Seit einiger Zeit sind Melatoninpräparate auf dem Markt, die rezeptfrei erhältlich sind und als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden. Was ist davon zu halten?O-Ton Dr. Johann Roch: 20 sec."Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin sind keine Medikamente. Das heißt es wurde vorher nicht überprüft, ob die Mittel auch wirken und wie sicher sie sind. Manche der Mittel haben zum Beispiel einen höheren Melatoningehalt als die eigentlich verschreibungspflichtigen Medikamente. Bei denen könnte es unter Umständen dann leichter zu einer Überdosierung kommen."Sprecher: Es kann zu möglichen Nebenwirkungen kommen, wie Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, verlängerte Reaktionszeit oder Blutdruckabfall. Würden Sie darum grundsätzlich von den Präparaten abraten?O-Ton Dr. Johann Roch: 18 sec."Die Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin können schon kurzfristig eine Option für Menschen sein, die zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten oder einen Jetlag haben und deswegen an Schlafproblemen leiden. Man sollte aber immer vorher ärztlich abklären, ob man die Mittel auch gefahrlos einnehmen kann."Abmoderation: Und wir sollten nicht vergessen, dass es auch andere Wege zu einem guten Schlaf gibt, zum Beispiel pflanzliche Mittel oder spezielle Entspannungstechniken, berichtet der "Diabetes Ratgeber."Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6068657