Hamburg (ots) -Der NDR baut sein Angebot zu Gesundheitsthemen für ARD Gesund weiter aus: Der erfolgreiche Wissenschaftspodcast "Synapsen" von NDR Info fokussiert sich ab sofort auf Forschungsthemen rund um die menschliche Gesundheit. Allerdings ohne den Einfluss von Umwelt und Klima außer Acht zu lassen. Die erste Folge nach dem Relaunch beschäftigt sich zum Beispiel mit Hitzerisiken: Wann wird die Klimaerwärmung für die menschliche Gesundheit auch in Deutschland bedenklich? Unterschätzen wir die Auswirkungen von Hitze? Und wie wird das überhaupt erforscht?Für Fans des "Coronavirus Update" gibt es außerdem ein Wiederhören: Ab sofort wechseln sich die Hosts Korinna Hennig und Beke Schulmann auch im "Synapsen-Podcast" alle zwei Wochen ab. In der aktuellen Folge sind sie erstmals gemeinsam zu hören. Dann geht es um Stressforschung, unter anderem mit einem Stresstest im Selbstversuch und der Frage: Müsste es nicht längst ein bevölkerungsweites Stress-Screening geben, um Folgeerkrankungen auch durch umweltbedingte Stressoren zu vermeiden? Die Folge "Stress lass nach" wird am Freitag, 4. Juli 2025 veröffentlicht.Sendehinweis: Neue Folgen von dem "Synapsen. Gesundheit und Wissenschaft" - Podcast kommen alle zwei Wochen freitags in die ARD Audiothek und überall dorthin, wo es Podcasts gibt.