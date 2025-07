Zürich / Huttwil (ots) -Bei der Anytech Metallbau AG, einem Tochterunternehmen der Hammer Group, kommt es zu einem Führungswechsel. Per 1. Juli 2025 übernimmt Predrag Sedlic die Geschäftsführung des in Huttwil ansässigen Unternehmens. Er folgt damit auf Anja Russo, die sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen möchte.Predrag Sedlic ist seit 2023 als Business Manager Westschweiz für Anytech tätig und wurde Anfang 2025 zum stellvertretenden Geschäftsführer berufen. Mit seinem ausgeprägten Engagement und seiner unternehmerischen Denkweise bringt er beste Voraussetzungen mit, um die erfolgreiche Entwicklung des branchenweit anerkannten Unternehmens im Balkonbau weiterzuführen.«Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem motivierten Team die Position von Anytech weiter zu stärken. Ein besonderer Schwerpunkt liegt künftig darauf, unsere Leistungen noch konsequenter auf die Anforderungen von Kunden, Architektur und Planung auszurichten», so Predrag Sedlic zu seiner neuen Rolle.Die Hammer Group dankt Anja Russo für ihr grosses Engagement. Als Geschäftsführerin hat sie die Erfolgsgeschichte von Anytech in den letzten sechs Jahren massgeblich geprägt. Mit ihrem erfahrenen Team ist es ihr gelungen, Anytech in der Schweiz als führendes Unternehmen im Balkonbau zu etablieren.Über die Hammer Group:Die Hammer Group ist eine genossenschaftlich organisierte und industriell tätige Unternehmensgruppe in der Metallbaubranche. Mit ihren Tochtergesellschaften entwickelt und produziert sie ihre Innovationen in der Schweiz. Die Gruppe realisiert qualitativ anspruchsvolle und führende Lösungen, Normteile sowie Dienstleistungen für die Gebäudeinfrastruktur und öffentliche Aussenräume. Zur Hammer Group gehören die Anytech Metallbau AG in Huttwil, die Velopa AG in Spreitenbach sowie die MAKK AG und die Blechtech AG in Dachsen. Die Gruppe beschäftigt rund 180 Mitarbeitende an fünf Standorten.Pressekontakt:consign - identity communication design AG, CH-8002 ZürichTelefon: +41 44 210 30 61E-Mail: media-release@consign.agencyOriginal-Content von: Hammer Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090257/100933196