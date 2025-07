DJ MÄRKTE ASIEN/Hongkong schwach - Autoaktien in Tokio sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Aktienmärkte tendieren im Handelsverlauf am Donnerstag uneinheitlich. Während die Kurse in Hongkong mit einem Indexminus von 1,0 Prozent deutlicher nachgeben, legt der Kospi in Seoul um 1,0 Prozent zu. Tokio zeigt sich praktisch unverändert, der Nikkei-Index liegt bei 39.773 Zählern, und auch in Shanghai bewegt sich das Marktbarometer kaum vom Fleck. Im australischen Sydney büßt der Leitindex 0,2 Prozent ein, nachdem neue Außenhandelsdaten Australiens enttäuschend ausgefallen sind.

Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer gilt weiter insbesondere Neuigkeiten zum Thema Zölle. Hier herrscht leichte Zuversicht, nachdem die USA laut Präsident Trump mit Vietnam eine Einigung erzielt habe, einem Land das zunächst von den USA mit einem besonders hohen Zoll von 46 Prozent belegt worden war. Im Rahmen der Einigung wird demnach auf vietnamesische Einfuhren ein Zoll von 20 Prozent erhoben, auf Waren, die aus anderen Ländern über Vietnam eingeführt werden von 40 Prozent. Umgekehrt können die USA ihre Produkte zollfrei nach Vietnam exportieren. Allerdings fehlen auch bei diesem Abkommen wie bei anderen noch Details.

Insbesondere an den chinesischen Börsen bremst unterdessen ein gesunkener Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Juni. Der von Caixin ermittelte Index sank auf 50,6 von 51,1. Er nähert sich damit dem Schwellenwert 50, ab dem Wachstum angezeigt wird.

Unter den Einzelwerten zeigen sich in Tokio Autoaktien sehr fest. Toyota, Nissan oder Mazda gewinnen zwischen 3,0 und 6,3 Prozent. Honda legen um 2,6 Prozent zu. Gesucht sind auch wieder Halbleiteraktien wie Advantest (+1,6%), Tokyo Electron (+1,8%) und Renesas (+4,9%). In Seoul stützt das Indexschwergewicht Samsung Electronics mit einem Plus von rund 3 Prozent, der Chipwert SK Hynix verteuert sich um knapp 1 Prozent.

Halbleiteraktien und Aktien von Ausrüstern der Halbleiterindustrie bekommen laut Marktbeobachtern Rückenwind davon, dass laut US-Branchenunternehmen die USA im Rahmen des jüngsten Handelsabkommens mit China Beschränkungen für den Export von Chipdesign-Software nach China aufgehoben haben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.589,60 -0,1% +4,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.789,59 +0,1% +0,2% 08:30 Kospi (Seoul) 3.104,91 +1,0% +29,4% 08:30 Schanghai-Comp. 3.457,36 +0,1% +3,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.989,16 -1,0% +20,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:14 % YTD EUR/USD 1,1791 -0,0 1,1795 1,1782 +14,0% EUR/JPY 169,52 0,0 169,44 169,50 +3,9% EUR/GBP 0,8652 0,1 0,8639 0,8586 +3,8% GBP/USD 1,3627 -0,2 1,3655 1,3723 +9,8% USD/JPY 143,77 0,1 143,64 143,86 -8,8% USD/KRW 1.353,01 0,0 1.352,75 1.359,25 -8,1% USD/CNY 7,1535 0,0 7,1535 7,1532 -0,8% USD/CNH 7,1623 -0,0 7,1631 7,1637 -2,4% USD/HKD 7,8499 0,0 7,8498 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6568 -0,2 0,6583 0,6571 +6,3% NZD/USD 0,6070 -0,3 0,6087 0,6085 +8,9% BTC/USD 108.995,00 -0,5 109.499,75 106.966,20 +11,8% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,98 67,45 -0,7% -0,47 -8,9% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -10,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.349,21 3.356,38 -0,2% -7,17 +27,2% Silber 30,91 31,05 -0,5% -0,14 +9,5% Platin 1.192,93 1.206,78 -1,1% -13,85 +31,1% Kupfer 5,15 5,15 -0,1% 0,00 +24,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2025 01:01 ET (05:01 GMT)

DJ MÄRKTE ASIEN/Hongkong schwach - Autoaktien in Tokio sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Aktienmärkte tendieren im Handelsverlauf am Donnerstag uneinheitlich. Während die Kurse in Hongkong mit einem Indexminus von 1,0 Prozent deutlicher nachgeben, legt der Kospi in Seoul um 1,0 Prozent zu. Tokio zeigt sich praktisch unverändert, der Nikkei-Index liegt bei 39.773 Zählern, und auch in Shanghai bewegt sich das Marktbarometer kaum vom Fleck. Im australischen Sydney büßt der Leitindex 0,2 Prozent ein, nachdem neue Außenhandelsdaten Australiens enttäuschend ausgefallen sind.

Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer gilt weiter insbesondere Neuigkeiten zum Thema Zölle. Hier herrscht leichte Zuversicht, nachdem die USA laut Präsident Trump mit Vietnam eine Einigung erzielt habe, einem Land das zunächst von den USA mit einem besonders hohen Zoll von 46 Prozent belegt worden war. Im Rahmen der Einigung wird demnach auf vietnamesische Einfuhren ein Zoll von 20 Prozent erhoben, auf Waren, die aus anderen Ländern über Vietnam eingeführt werden von 40 Prozent. Umgekehrt können die USA ihre Produkte zollfrei nach Vietnam exportieren. Allerdings fehlen auch bei diesem Abkommen wie bei anderen noch Details.

Insbesondere an den chinesischen Börsen bremst unterdessen ein gesunkener Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe im Juni. Der von Caixin ermittelte Index sank auf 50,6 von 51,1. Er nähert sich damit dem Schwellenwert 50, ab dem Wachstum angezeigt wird.

Unter den Einzelwerten zeigen sich in Tokio Autoaktien sehr fest. Toyota, Nissan oder Mazda gewinnen zwischen 3,0 und 6,3 Prozent. Honda legen um 2,6 Prozent zu. Gesucht sind auch wieder Halbleiteraktien wie Advantest (+1,6%), Tokyo Electron (+1,8%) und Renesas (+4,9%). In Seoul stützt das Indexschwergewicht Samsung Electronics mit einem Plus von rund 3 Prozent, der Chipwert SK Hynix verteuert sich um knapp 1 Prozent.

Halbleiteraktien und Aktien von Ausrüstern der Halbleiterindustrie bekommen laut Marktbeobachtern Rückenwind davon, dass laut US-Branchenunternehmen die USA im Rahmen des jüngsten Handelsabkommens mit China Beschränkungen für den Export von Chipdesign-Software nach China aufgehoben haben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.589,60 -0,1% +4,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.789,59 +0,1% +0,2% 08:30 Kospi (Seoul) 3.104,91 +1,0% +29,4% 08:30 Schanghai-Comp. 3.457,36 +0,1% +3,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.989,16 -1,0% +20,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:14 % YTD EUR/USD 1,1791 -0,0 1,1795 1,1782 +14,0% EUR/JPY 169,52 0,0 169,44 169,50 +3,9% EUR/GBP 0,8652 0,1 0,8639 0,8586 +3,8% GBP/USD 1,3627 -0,2 1,3655 1,3723 +9,8% USD/JPY 143,77 0,1 143,64 143,86 -8,8% USD/KRW 1.353,01 0,0 1.352,75 1.359,25 -8,1% USD/CNY 7,1535 0,0 7,1535 7,1532 -0,8% USD/CNH 7,1623 -0,0 7,1631 7,1637 -2,4% USD/HKD 7,8499 0,0 7,8498 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6568 -0,2 0,6583 0,6571 +6,3% NZD/USD 0,6070 -0,3 0,6087 0,6085 +8,9% BTC/USD 108.995,00 -0,5 109.499,75 106.966,20 +11,8% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,98 67,45 -0,7% -0,47 -8,9% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -10,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.349,21 3.356,38 -0,2% -7,17 +27,2% Silber 30,91 31,05 -0,5% -0,14 +9,5% Platin 1.192,93 1.206,78 -1,1% -13,85 +31,1% Kupfer 5,15 5,15 -0,1% 0,00 +24,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2025 01:02 ET (05:02 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.