DEUTSCHLAND: - ETWAS IM PLUS - Der Dax dürfte am Donnerstag zunächst weiter etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,2 Prozent höher auf 23.849 Punkte. Damit knüpft der Dax an die Stabilisierung seit Mittwochnachmittag an. Der Dax hatte zunächst schwach auf die ADP-Arbeitsmarktdaten aus dem US-Privatsektor reagiert und war bis auf 23.620 Punkte abgesackt. Es hatte sich gezeigt, dass in der US-Privatwirtschaft im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut wurden. Schnell wurde aber uminterpretiert, wie der Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management schrieb. Nach dem Motto "bad news is good news" bekamen die Zinssenkungsfantasien umso mehr Auftrieb.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS, NASDAQ UND S&P 500 IM PLUS - Die Standardwerte an der Wall Street haben sich am Mittwoch letztlich insgesamt kaum bewegt. Aktien aus der zweiten Reihe und Technologiewerte legten hingegen mehrheitlich zu. Der Dow Jones Industrial schloss kaum verändert mit 44.484,42 Punkten. Dagegen gewann der marktbreite S&P 500 0,47 Prozent auf 6.227,42 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,73 Prozent auf 22.641,89 Punkte aufwärts. Nachdem die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank Fed zuletzt zugenommen haben, blicken Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht, der vor dem verlängerten Wochenende in den Vereinigten Staaten bereits am Donnerstag veröffentlicht wird. Signale dafür gab es mit den Jobdaten des Dienstleisters ADP: Die Privatwirtschaft der USA hat demnach im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Donnerstag eher zurückgehalten. Im Fokus bleiben die US-Zollstreitigkeiten und die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed. Entsprechend richten sich die Blicke bereits auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag. Der japaische Leitindex Nikkei 225 gab im späten Handel um 0,1 Prozent nach. Der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen enthält, stieg um fast ein halbes Prozent, während der Hang-Seng -Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um gut ein Prozent nachgab. Aktuelle Daten zeigte eine Eintrübung der Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor.



DAX 23790,11 0,49%

XDAX 23810,06 0,41%

EuroSTOXX 50 5318,72 0,69%

Stoxx50 4473,01 0,45%



DJIA 44484,42 -0,02%

S&P 500 6227,42 0,47%

NASDAQ 100 22641,89 0,73%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 129,90 0,05%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1789 -0,08%

USD/Yen 143,83 0,13%

Euro/Yen 169,57 0,04%

°



BITCOIN:





Bitcoin 108.859 -0,02%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 68,57 -0,54 USD

WTI 66,94 -0,51 USD

°



