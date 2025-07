Das Instrument I8D SG1S48927937 ISDN HLDGS LTD SD -,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 04.07.2025

The instrument I8D SG1S48927937 ISDN HLDGS LTD SD -,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.07.2025 and ex capital adjustment on 04.07.2025



Das Instrument APR ES0109260531 AMPER SA NOM. EO 0,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.07.2025

The instrument APR ES0109260531 AMPER SA NOM. EO 0,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.07.2025



Das Instrument OWX CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 04.07.2025

The instrument OWX CH0019396990 YPSOMED HLDG SF 14,15 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.07.2025 and ex capital adjustment on 04.07.2025





