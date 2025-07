The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.07.2025ISIN NameAU3CB0222354 FMO-N.FIN.-M.O. 2025 MTNXS2023631489 NIBC BANK 19/25 MTNUS0885792061 BEXIMCO PHARMA.GDR REGS 1US02665WDL28 AM.HONDA FIN 20/25 MTNPTEDPLOM0017 EDP 20/80 FLRFR0013431244 ENGIE 19/UND. FLRXS1255433754 ECOLAB 15/25DE000HLB4RD5 LB.HESS.THR.IS.08A/18NO0013107490 IDEX BIOMETRICS NK 0,01GB00BK9R4J84 LINKLEASE F. 21/26 MTNDE000A3LTTY9 ATOMOS HOLD. 24/29GB00BKWG9Z31 LINKLEASE F. 20/25 MTNXS2356607841 SPAREBK NORG 21/25 FLRMTNGB00BMF1KF67 NEU.C.FINANC 21/26 MTNXS2199713384 SIBUR SEC. 20/25 REGSXS2194917949 SID BANKA 20/25GB00BPLKP206 LINKLEASE F. 22/25 MTNXS2198851482 TIMES CHINA 20/25