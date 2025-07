EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Vorstand passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 an



03.07.2025 / 07:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorstand passt Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 an // Verschärfte geopolitische Unsicherheit führt zu weiteren temporären Verschiebungen // Weichen für erfolgreiche Zukunft sind gestellt

Prognose 2024/25: Bandbreite für die Umsatzerlöse wird auf 505 Mio. EUR bis 520 Mio. EUR angepasst (bisher: 525 Mio. EUR bis 540 Mio. EUR); EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) wird auf 5% bis 6% (bisher: 36,5 Mio. EUR bis 40,5 Mio. EUR mit einer EBIT-Marge vor M&A-Effekten zwischen 7% und 8%) gesenkt

Verschärfung geopolitischer Unsicherheiten führt zu unerwarteten Verzögerungen von Projektstarts im Segment CORE und geringeren Neuabschlüssen bei ERP-Migrationsprojekten

Große Herausforderungen im Segment LOB durch weiteren Rückgang im Teilbereich Customer Experience

Mit neuem Operating Model gut gerüstet für erfolgreiche Internationalisierung und Wachstum

Ausbau globales Liefermodell und Produktgeschäft für noch mehr Skalierbarkeit

Filderstadt, 3. Juli 2025 - Die weiter verschärfte geopolitische Lage, die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen in Mitteleuropa mit schwächerem Marktwachstum sowie der weiterhin drohende Zollstreit führen zu einer starken Verunsicherung bei den Kunden der All for One. Trotz des verbreiteten Interesses an Lösungen zur Migration auf das Cloud-Angebot von SAP hat sich die Zurückhaltung mit Blick auf neue Investitionen in die IT-Landschaft verstärkt und führt bei immer mehr Unternehmen dazu, dass Investitionsprojekte mitunter aufgeschoben oder aber zeitlich gestreckt werden.

Aufgrund der seit Monaten bestehenden starken Pipeline war der Vorstand noch zum Halbjahr von einer geopolitischen Stabilisierung und einer verbesserten Entscheidungsquote der Interessenten und Kunden ausgegangen. Dies hat sich in den letzten Monaten nicht bestätigt. Die temporäre Zurückhaltung besteht weiterhin und die weitere Entwicklung lässt sich momentan nur schwer einschätzen.

Zudem gestaltet sich das Umfeld im Bereich Customer Experience weiterhin herausfordernd. Ausschlaggebend hierfür ist die veränderte Produktstrategie der SAP im Bereich Customer Experience, die zu deutlich rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen in diesem Produktbereich des Segments LOB führt. In der neuen SAP Cloud Business Suite sehen wir mittelfristig gute Chancen im LOB-Geschäft, insbesondere für eine Erholung im Bereich Customer Experience.

Obwohl der Vorstand im abgelaufenen 3. Quartal (Apr - Jun 2025) von einem verbesserten operativen Ergebnis (vorläufig) gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal ausgeht, ergibt sich eine veränderte Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25.

Die Prognose der Umsatzerlöse (IFRS) für das Geschäftsjahr 2024/25 wird von bisher 525 Mio. EUR bis 540 Mio. EUR auf 505 Mio. EUR bis 520 Mio. EUR angepasst. Die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) soll in einer Bandbreite von 5% bis 6% der Umsatzerlöse liegen. Die bisherige Prognose sah ein EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) in Höhe von 36,5 Mio. EUR bis 40,5 Mio. EUR mit einer EBIT-Marge vor M&A-Effekten zwischen 7% und 8% vor.

Der Mittelfristausblick, mit robustem organischem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, wird grundsätzlich bestätigt. Bislang ist der Vorstand davon ausgegangen, dass die EBIT-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) bereits im Geschäftsjahr 2025/26 die Schwelle von 8% nachhaltig überschreitet. Aufgrund der verschärften geopolitischen Lage und der damit verbundenen temporären Kundenzurückhaltung sowie der nachhaltigen Veränderung im Produktbereich Customer Experience innerhalb des Segments LOB geht der Vorstand aktuell davon aus, dass diese Schwelle erst im Geschäftsjahr 2026/27 überschritten wird.

Erschließung neuer Märkte

Mit dem neu implementierten Operating Model, einer skalierbaren Matrixorganisation und einem erweiterten Geschäftsmodell sieht sich die All for One für eine erfolgreiche Internationalisierung und Geschäftsentwicklung gut gerüstet. Im Mittelpunkt stehen proaktive Services sowie eine SAP-nahe end-to-end-Prozessberatung. Mit dem Umbau des Geschäftsmodells hin zu einem Service- und Beratungshaus steht die kontinuierliche Betreuung und Unterstützung von Kunden im gehobenen Mittelstand im Fokus.

All for One CEO Michael Zitz: »Wir internationalisieren uns weiterhin zu einem global agierenden Service- und Beratungshaus mit starkem SAP-Fokus für mittelständisch geprägte Unternehmen in unseren Kernbranchen. Die Internationalisierung ist ein wichtiger Schritt, um uns zukunftssicher aufzustellen und unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Ein zentraler Aspekt dabei ist im ersten Schritt die Erschließung neuer europäischer Märkte, sowohl aus eigener Kraft als auch über strategische Akquisitionen, mit denen wir zudem unser Leistungsangebot stärken und erweitern wollen.«

Ausbau globales Liefermodell und Produktgeschäft

Neben den bereits etablierten Nearshore-Standorten in der Türkei und Ägypten sollen künftig weitere internationale Standorte das globale Liefermodell der All for One stärken. Auch das Produktgeschäft rückt noch stärker in den Fokus der Gruppe.

»Der Aufbau eines robusten Produktgeschäfts, insbesondere in unserem Produkthaus blue-zone, ist essenziell für die langfristig planbaren Umsätze. Im Vordergrund stehen dabei schnell implementierbare SAP-Lösungen in Form von Apps oder Cloud-Produkten«, sagt CEO Michael Zitz. »Und eines freut mich ganz besonders: Unsere Internationalisierungsstrategie hat bereits zahlreiche Talente und erfahrene neue Mitarbeitende zu uns geführt.«



Über die All for One Group SE

Turning technology into business success

All for One ist ein führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP. Als Nummer 1 unter den SAP-Partnern weltweit bei SAP-Transformationen im Mittelstand sowie im SAP-Cloud-Business begleitet der Branchenspezialist seine Kunden - darunter Global Player, Hidden Champions und Weltmarktführer - bei der Unternehmenstransformation. Rund 3.000 Expertinnen und Experten nutzen dabei RISE & GROW with SAP als digitale Plattform sowie integrierte, KI-gestützte Cloud-Lösungen, um Geschäftsprozesse zu digitalisieren, Abläufe zu automatisieren oder Services neu zu denken. Der Kombination aus langjähriger Mittelstandserfahrung, SAP-Expertise sowie Branchen- & Prozess-Know-how vertrauen mehr als 4.000 mittelständische Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Kernbranchen von All for One sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilzulieferindustrie, Life Sciences, der Großhandel und Professional Services.

Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die All for One einen Umsatz in Höhe von 511 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.



www.all-for-one.com/ir

03.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com